Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el conductor Pedro Rosemblat dieron un paso más en su relación amorosa: confirmaron que se casarán, por lo que darán un nuevo paso como pareja. Además, la cantante publicó diferentes fotos del anillo de compromiso, lo que generó furor entre sus fanáticos en las redes sociales.

La joya contiene dos diamantes y su estilo es conocido como toi et moi, una expresión francesa que en español significa "tú y yo". Este tipo de diseño se volvió viral cuando la cantante Ariana Grande se comprometió. Su historia se remonta a cientos de años atrás, ya que fue popularizado por Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais en 1796, mientras que también el expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy le entregó una pieza a Jackie Kennedy.

Pese a que se viralizó por el anuncio que se produjo este miércoles, una usuaria advirtió algo en las redes: el anillo que se ve en las fotos publicadas ya había aparecido en posteos anteriores de la artista. Una usuaria de X, identificada como @agusvalente, compartió una foto que Lali utilizó para responder a otro usuario, en la que se la ve bajo una sombrilla y, en su mano, el anillo. Lo llamativo del posteo es la fecha: el 25 de diciembre de 2025.

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat Lali Espósito mostró el anillo de compromiso. Instagram: @lali "Lo tenía puesto en diciembre", escribió la usuaria que detectó la sutileza de Lali y, a modo de chiste, sumó: "Esa amiga que no ve las señales". Esto desató una catarata de ingeniosos comentarios en todas las redes y muchos fanáticos comenzaron a especular con cuál fue la fecha real de compromiso.

Otro usuario resaltó la viveza de la actriz, quien siempre está un paso adelante en cuanto a sus movimientos en las redes, y mencionó: "Nos lo restregó en la jeta y ninguno se dio cuenta, jajaja". Otra usuaria hizo un mea culpa y sentenció: "Nadie investigó".

El anuncio del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat Para alegría y sorpresa de todos los fans de la popular pareja, la estrella del pop argentino Lali Espósito (34) anunció su boda en su cuenta oficial de Instagram con el periodista, Pedro Rosemblat (36) y compartió las fotos del anillo de compromiso. En cuestión de pocos minutos, el posteo de la cantante se llenó de likes y mensajes de cariño de sus fanáticos y colegas que celebraron la felicidad de la pareja. Todavía quedan algunos desconfiados, a pesar de las contundentes fotos que demuestran la unión, que creen que se trata de una broma de Lali para generar revuelo en redes. La pareja de Lali y Pedro es una de las más queridas del mundo del espectáculo argentino y, al parecer, dieron un paso muy importante en su historia de amor, que ya lleva dos años de relación. El vínculo comenzó tras conocerse en una fiesta por amigos en común.