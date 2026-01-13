13 de enero de 2026 Inicio
El primer ministro de Groenlandia cruzó a Donald Trump tras las amenazas: "Elegimos a Dinamarca"

Jens-Frederik Nielsen le respondió al presidente de Estados Unidos, quien expuso su intención de que el país norteamericano se apodere de la isla. "Nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta", marcó.

Jens-Frederik Nielsen

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia.

El mandatario estadounidense publicó en su red social.
En una conferencia de prensa junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Nielsen tomó distancia del Gobierno estadounidense. "No buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta", aseveró luego de los dichos del republicano.

En tal sentido, según consignó la cadena France 24, se inclinó por la administración del país europeo: "Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegiríamos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos".

Por su parte, Frederiksen lamentó la postura de Estados Unidos, pese al vínculo entre ambas naciones. "No ha sido fácil hacer frente a una presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano durante toda la vida. Sin embargo, hay muchos indicios de que la parte más difícil está delante de nosotros", reconoció.

Los dichos de Nielsen y la primera ministra de Dinamarca se produjeron después de que Trump advirtiera que el país norteamericano se apoderará "de una forma u otra" de Groenlandia. Además, en diálogo con la prensa en el Air Force One, se refirió a las intenciones de otras potencias: "Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase".

El interés de Estados Unidos por Groenlandia

El interés de Estados Unidos por la isla fue dado a conocer en un artículo del Washington Post, en el que el diario estadounidense aseguró que la Casa Blanca viene realizando cálculos sobre cuánto le costaría adquirir y administrar Groenlandia, y que incluso el gobierno de Trump hará una oferta económica a los groenlandeses para que acepten ser parte de Estados Unidos.

"El presidente cree que Groenlandia es un lugar estratégicamente importante y confía en que los groenlandeses estarían mejor atendidos si Estados Unidos los protegiera de las amenazas modernas en la región del Ártico", respondió una portavoz de la Casa Blanca al ser consultado al respecto.

