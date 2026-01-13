El primer ministro de Groenlandia cruzó a Donald Trump tras las amenazas: "Elegimos a Dinamarca" Jens-Frederik Nielsen le respondió al presidente de Estados Unidos, quien expuso su intención de que el país norteamericano se apodere de la isla. "Nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta", marcó. Por + Seguir en







Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia. Redes sociales

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, cargó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió en reiteradas oportunidades su intención de que el país norteamericano se apodere de la isla, en el marco de sus cuestionamientos a las autoridades de Dinamarca.

En una conferencia de prensa junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Nielsen tomó distancia del Gobierno estadounidense. "No buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta", aseveró luego de los dichos del republicano.

En tal sentido, según consignó la cadena France 24, se inclinó por la administración del país europeo: "Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegiríamos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos".

Embed BREAKING: ‘Greenland will not be owned by the United States, Greenland will not be governed by the United States… we choose Denmark over the United States’ — PM Jens-Frederik Nielsen to Trump pic.twitter.com/6BZKxgraJB — Rapid Report (@RapidReport2025) January 13, 2026 Por su parte, Frederiksen lamentó la postura de Estados Unidos, pese al vínculo entre ambas naciones. "No ha sido fácil hacer frente a una presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano durante toda la vida. Sin embargo, hay muchos indicios de que la parte más difícil está delante de nosotros", reconoció.

Los dichos de Nielsen y la primera ministra de Dinamarca se produjeron después de que Trump advirtiera que el país norteamericano se apoderará "de una forma u otra" de Groenlandia. Además, en diálogo con la prensa en el Air Force One, se refirió a las intenciones de otras potencias: "Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase".