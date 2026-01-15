Estados Unidos concretó su primera venta de petróleo proveniente de Venezuela

Según informaron desde la Casa Blanca, fue de u$s500 millones y se espera que en los próximos días se lleven adelante nuevas operaciones.

Tras la captura de Nicolás Maduro , Estados Unidos concretó su primera operación de venta de petróleo venezolano por un monto estimado en u$s500 millones, según confirmó un funcionario del Gobierno estadounidense. De acuerdo con esa misma fuente, se prevén nuevas transacciones petroleras en el corto plazo , tanto en los próximos días como en las semanas subsiguientes.

Desde la ofensiva militar lanzada por Washington contra Venezuela y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro , a comienzos de este mes, el mandatario estadounidense Donald Trump dejó en claro su intención de explotar las enormes reservas de hidrocarburos del país sudamericano.

El viernes pasado, Trump afirmó que el sector petrolero destinaría al menos u$s100.000 millones a la reconstrucción de la debilitada industria energética venezolana, aunque no precisó el origen ni el respaldo concreto de esa cifra , afirmación que generó dudas incluso dentro del propio sector.

“Hoy no es viable invertir”, advirtió con preocupación el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, al enumerar los obstáculos legales y comerciales existentes. “ Antes de cualquier desembolso, habría que establecer marcos regulatorios claros para evaluar si una inversión puede generar algún retorno”, sostuvo.

Tras el extenso encuentro del viernes pasado, Trump y sus principales asesores no lograron obtener compromisos concretos por parte de las empresas para realizar inversiones multimillonarias en Venezuela.

Si bien este miércoles no trascendieron detalles específicos sobre la primera venta, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, señaló en un comunicado que “el equipo del presidente Trump está promoviendo conversaciones constructivas y permanentes con compañías petroleras dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para recuperar la infraestructura energética venezolana”.

El gobierno de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

La ONG Foro Penal confirmó que el gobierno de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari, junto a otros 50 presos políticos. El hombre de 72 años fue detenido el 10 de octubre de 2024 y pasó estos casi dos años en el centro penal El Rodeo I, donde está detenido el gendarme Nahuel Gallo.

Harari había ingresado a territorio venezolano desde Colombia por uno de los puentes, tenía sus documentos en regla y lo arrestaron.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario venezolano aseguró este lunes que liberó a 116 personas arrestadas por motivos políticos, pero Foro Penal solo pudo confirmar 50 nombres, varios extranjeros. Hay expectativa por Gallo y el abogado Germán Darío Giuiliani, ambos argentinos todavía detenidos.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por cruzar la frontera para visitar a su familia y el gobierno de Javier Milei pidió su liberación desde entonces. Según su esposa, María Alexandra Gómez, solo los presos políticos venezolanos podían recibir visitas en El Rodeo I: "A los extranjeros los mantienen aislados e incomunicados".

Hasta este fin de semana, Foro Penal había confirmado solo 17 excarcelaciones y 803 personas todavía detenidas. Mientras que la gestión de Delcy Rodríguez afirma haber liberado a 187 personas desde diciembre de 2025.