Irán cerró su espacio aéreo en medio de la creciente tensión con Estados Unidos

La decisión se tomó después de que el régimen del ayatollah Alí Jamenei amenazara con atacar las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Ya se registraron más de 2.000 muertos en la tercera semana en esta nueva ola de protestas contra el gobierno.

La única excepción para este cierre del espacio aéreo iraní lo tienen aquellos vuelos internacionales que tengan como destino de origen o destino hacia Teherán y que cuenten con una autorización especial.

En el marco de la tercera semana de una nueva ola de protestas en Irán, el gobierno cerró el espacio aéreo en todo el país. La decisión se tomó después de que Estados Unidos amenazara con bombardeos si no cesara la represión y, a su vez, el régimen advirtiera sobre la posibilidad atacar a sus bases militares en Medio Oriente.

Pocos minutos después de que el régimen anunciara el cierre del espacio aéreo en el país, el Grupo Lufthansa informó que evitarán volar en el territorio iraní "hasta nuevo aviso". El grupo empresarial, que incluye a otras compañías como ITA Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover, Eurowings y Swiss, dijo mediante un comunicado que la decisión se tomó "debido a la situación actual en Oriente".

Mediante una publicación en la red social X, Air India fue otra compañía aérea que anunció modificaciones en sus vuelos e informó que podrían presentarse diferentes demoras y alteraciones en los horarios programados.

“Debido a la situación emergente en Irán, el consiguiente cierre de su espacio aéreo y en vista de la seguridad de nuestros pasajeros, los vuelos de Air India que sobrevuelan la región utilizan una ruta alternativa, lo que podría ocasionar retrasos. Algunos vuelos de Air India que actualmente no son posibles se están cancelando”, detalló la empresa.

Antes de que el gobierno iraní anunciara el cierre del espacio aéreo, el presidente estadounidense Donald Trump había amenazado con bombardear al régimen del ayatollah Alí Jamenei si no cesaba la represión a los manifestantes.

La ONG Human Right Watch contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

Según informó la agencia internacional Reuters, un funcionario norteamericano aseguró que “todas las señales indican que un ataque estadounidense es inminente”, a pesar de que el propio Trump había manifestado que la posición de Washington será "observar cómo es el proceso".

Ante el aumento de las tensiones en la región, Qatar informó que la base estadounidense de Al Udeid, la más importante en Oriente Medio, fue evacuada parcialmente. Se trató de una maniobra preventiva, después de lo sucedido en junio pasado.

Cuando a mediados del año pasado Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Irán, Teherán respondió con misiles en la base militar norteamericana ubicada en Qatar.

Por otro lado, el Reino Unido anunció que “cerró temporalmente” su embajada en Teherán y España instó a sus ciudadanos a abandonar ese país.

Alerta internacional por Irán: evacúan ciudadanos europeos y Reino Unido cierra su embajada

Reino Unido anunció este miércoles el cierre temporal de su embajada en Teherán, capital de Irán, que a partir de ahora funcionará de manera remota, tras la evacuación de todo su personal diplomático y consular, en medio de un clima de tensión y preocupación por la seguridad en el país islámico.

“Hemos cerrado temporalmente la Embajada Británica en Teherán, que ahora operará de manera remota. Las recomendaciones de viaje han sido actualizadas para reflejar este cambio consular”, expresó un portavoz del premier Keir Starmer en Londres. Además, añadió que “las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores se han actualizado para reflejar este cambio consular”.

La medida se tomó después de una llamada entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi y su colega británica, Yvette Cooper, tras el retiro de la bandera de la República Islámica de la delegación diplomática en Londres a manos de un manifestante. Por ese hecho, fue convocado a modo de protesta, ante las autoridades, al embajador de Reino Unido en Teherán, Hugo Shorter.

"He hablado con el ministro de Exteriores Araqchi y le he dicho directamente: el Gobierno iraní debe poner fin de inmediato a la violencia, defender los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos", agregó la funcionaria británica.

