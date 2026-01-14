Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada" En medio de los rumores de separación por una supuesta nueva infidelidad, el actor rompió el silencio y pidió que no lo molesten más. + Seguir en







Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata. Redes sociales

El protagonista del escándalo del verano, Luciano Castro, habló desde Mar del Plata, donde pasa sus días de vacaciones junto a sus hijos. El actor rompió el silencio luego de que se conocieran nuevos testimonios de mujeres que aseguran haber tenido contacto íntimo con el actor.

“Mi vida está destrozada”, aseguró Castro ante la insistencia de la periodista Celina Hernández, de América TV. “Me importa más mi vida que tu laburo”, le reclamó. En ese momento se encontraba en compañía de su hijo, fruto de su relación con Sabrina Rojas. Según la cronista, el actor estaba molesto tras un incidente cotidiano que involucró al menor cuando la comida se le cayó a la arena, lo que añadió tensión al encuentro.

No obstante, el galán de telenovelas accedió a hablar con la prensa y dijo que no quiere dar más notas: "Las que di es porque me sentí obligado", aseguró, e insistió en que se siente devastado por la situación. Por otro lado, en las últimas horas trascendió que la pareja se encuentra en un impasse, aunque no hay confirmación oficial de parte de los involucrados.

Griselda Siciliani Luciano Castro La palabra de Griselda Siciliani Además de Sarah Borrell, la chica danesa a la que Luciano Castro conoció en un viaje en Madrid, se suma la versión de que el actor habría tenido una relación con una empresaria llamada Valeria López. En ese contexto, Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró si se separó del actor después de esos rumores.