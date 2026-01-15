Visto bueno del FMI al ritmo "acelerado" de acumulación de reservas del Banco Central La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, celebró la política adoptada por la entidad y confirmó que las metas se revisarán en febrero. Por + Seguir en







La portavoz aseguró que en febrero se discutirán tanto las metas como la posibilidad de otorgar exenciones.

La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, destacó el ritmo "acelerado" de la acumulación de reservas del Banco Central en el comienzo del año y confirmó que la misión de los técnicos del organismo llegará a la Argentina en febrero.

Durante una conferencia de prensa, la vocera del organismo destacó que “la acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno” y señaló que “nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas”.

“Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente”, sostuvo desde Washington, y al mismo tiempo destacó que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”. Desde el lunes 4 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró US$ 515 millones.

Para la representante del organismo internacional Argentina “comenzó el año sobre bases sólidas”, lo cual resaltó los avances en la macroeconomía. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, subrayó, además de recordar que, tras la contracción de 2024, en 2025 se espera un crecimiento de 4,5%.

EL FMI revisará las metas con la Argentina en febrero Por otro lado, la portavoz del FMI, Julie Kozack anunció que la misión para la primera revisión del programa en curso será en febrero, pero sin una fecha aún confirmada.

“Las discusiones sobre objetivos y exenciones tendrán lugar como parte de esa misión de revisión”, señaló Kozack. Además, la portavoz del organismo multilateral confirmó que la agenda técnica se encuentra en preparación y que se informarán los detalles cuando estén definidos. De igual modo, Kozack indicó que todavía no está cerrado el programa de actividades de Krislatina Georgieva en el Foro Mundial de Davos, por lo cual no estaba en condiciones de informar sobre un encuentro con el presidente, Javier Milei.