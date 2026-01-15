Los futbolistas que juegan en Fortaleza son Eros Mancuso, José María Herrera y Tomás Pochettino tuvieron un fuerte altercado con un vecino tras una queja por ruidos fuertes.

Escenas de la pelea de los jugadores con un vecino.

Después del altercado que tuvieron los futbolistas argentinos que juegan en Fortaleza de Brasil con unos vecinos en los festejos de Año Nuevo , se dieron a conocer las imágenes de la brutal pelea en plena calle.

El hecho sucedió en la madrugada del 1º de enero, en la Región Metropolitana de Fortaleza, cuando Eros Mancuso se encontraba en su casa junto a familiares y sus compatriotas Tomás Pochettino y José Tucu Herrera.

Según la información de medios brasileños, la situación habría comenzado cuando un vecino, alterado por el ruido de la fiesta que duró hasta las 5, irrumpió en la residencia donde se encontraba el exfutbolista de Estudiantes de La Plata, y se quejó en persona porque su hijo recién nacido no podía dormir.

La víctima acusó al grupo de haberlo agredido y apuntó contra Mancuso de haberle mordido la nariz durante la pelea. Ahora, trascendió el video donde se puede ver a nueve personas involucradas, entre ellas, siete hombres y dos mujeres. De acuerdo a breve clip que se difundió se ven a dos personas ya tendidas en la calle pelándose a golpe de puño, mientras que cerca de los autos estacionados se ve cuando Pochettino le da una piña en la cara a otra persona.

Si bien otra persona intenta separarlo, una mujer , vestida de vestido negro y que parece ser del grupo de los futbolistas, también le tiró un golpe que da en la cara de la persona que está si remera. Finalmente, cuando lograron separarse, desde dentro de una de las casas sale otra mujer con una silla de plástico y también va directamente hacia el vecino.

El descargo de Eros Mancuso tras la pelea en Año Nuevo

Apenas trascendió la noticia en las primeras horas del 2026, El ex-Estudiantes, Eros Mancuso, realizó un descargo en sus redes sociales, y relató en primera persona lo sucedido.

“Durante la Nochevieja, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por insultos de un hombre evidentemente fuera de sí, tanto consciente como físicamente”, escribió.

Además, añadió que la intención del vecino “era generar una confusión durante toda la noche”: “Los insultos se dirigieron a mi honor y mi trabajo, y también intentó menospreciar a las personas que me acompañaban. Aunque intentamos ignorarlo, insistió. Junto a otro individuo, se acercó a mi casa, forzó una de las puertas y amenazó a todos. Tratamos de sacarlos, pero recurrieron a la violencia física contra un invitado y tuvimos que llamar a la policía para controlar la situación”.

Finalmente, concluyó: “Estoy bien, así como familiares y amigos, y durante el día estaré haciendo boletín de ocurrencia. No debo hablar más sobre el caso”.