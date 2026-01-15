15 de enero de 2026 Inicio
Estados Unidos confiscó otro buque petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe

El Gobierno estadounidense informó que infantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear "detuvieron al petrolero Verónica sin incidentes". Se trata de la última embarcación en operar "desafiando la cuarentena impuesta por Trum en el Caribe".

Por
El Gobierno estadounidense compartió el video donde se ve el accionar de las fuerzas de seguridad. 

Los mandatarios se reunirán el 3 de febrero.
Petro confirmó la fecha de su reunión con Trump en Washington

El U.S. Southern Command compartió un video del operativo que llevaron adelante, en redes sociales, para confiscar el buque petrolero llamado "Verónica".

"En otra acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, zarparon del USS Gerald R. Ford (CVN 78) y detuvieron al petrolero Verónica sin incidentes", informaron.

Según explicaron, el Verónica es el último petrolero en "operar desafiando la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Southern Spear".

En esa línea remarcaron que "el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2011798070816612578&partner=&hide_thread=false

Estados Unidos concretó su primera venta de petróleo proveniente de Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos concretó su primera operación de venta de petróleo venezolano por un monto estimado en u$s500 millones, según confirmó un funcionario del Gobierno estadounidense. De acuerdo con esa misma fuente, se prevén nuevas transacciones petroleras en el corto plazo, tanto en los próximos días como en las semanas subsiguientes.

Desde la ofensiva militar lanzada por Washington contra Venezuela y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro, a comienzos de este mes, el mandatario estadounidense Donald Trump dejó en claro su intención de explotar las enormes reservas de hidrocarburos del país sudamericano.

donald trump

El viernes pasado, Trump afirmó que el sector petrolero destinaría al menos u$s100.000 millones a la reconstrucción de la debilitada industria energética venezolana, aunque no precisó el origen ni el respaldo concreto de esa cifra, afirmación que generó dudas incluso dentro del propio sector.

“Hoy no es viable invertir”, advirtió con preocupación el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, al enumerar los obstáculos legales y comerciales existentes. “Antes de cualquier desembolso, habría que establecer marcos regulatorios claros para evaluar si una inversión puede generar algún retorno”, sostuvo.

Tras el extenso encuentro del viernes pasado, Trump y sus principales asesores no lograron obtener compromisos concretos por parte de las empresas para realizar inversiones multimillonarias en Venezuela.

Si bien este miércoles no trascendieron detalles específicos sobre la primera venta, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, señaló en un comunicado que “el equipo del presidente Trump está promoviendo conversaciones constructivas y permanentes con compañías petroleras dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para recuperar la infraestructura energética venezolana”.

