14 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Diplomáticos de Dinamarca y Groenlandia se reúnen con Estados Unidos en medio de la tensión

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, acompañado por su par groenlandesa, Vivian Motzfeldt, visitan la Casa Blanca para dialogar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance, luego de los dichos de Donald Trump sobre el territorio.

Por
Groenlandia se encuentra bajo control de Dinamarca desde 1814.

Groenlandia se encuentra bajo control de Dinamarca desde 1814.

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.
Te puede interesar:

EEUU desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

Desde que regresó al cargo hace casi un año, Trump viene hablando de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico, entre Europa y América. Sin embargo, el asunto se recalentó luego de la intervención estadounidense en Venezuela iniciada el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, solicitó la reunión al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La reunión finalmente tendrá lugar en la Casa Blanca, ya que el vicepresidente, JD Vance, pidió participar. También estará presente la jefa diplomática de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

trump foto
Trump asegur&oacute; que pretende controlar Groenlandia.

Trump aseguró que pretende controlar Groenlandia.

Løkke sostuvo que esperaba "aclarar algunos malentendidos", sin intención de tensar el vínculo con Washington. Trump argumenta que su país necesita este territorio porque, de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China, potencias que intensificaron su actividad en el Ártico, donde el hielo se derrite debido al cambio climático. Sin embargo, ni el gobierno de Vladimir Putin ni el de Xi Jinping reclaman Groenlandia.

De cara a la reunión de este miércoles, Dinamarca trató de reforzar su posición y anunció que fortalecerá su presencia militar en Groenlandia. "Continuaremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero igualmente insistiremos en el seno de la OTAN para más ejercicios y una presencia mayor de la OTAN en el Ártico", escribió el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado a AFP.

El primer ministro de Groenlandia cruzó a Donald Trump tras las amenazas: "Elegimos a Dinamarca"

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, cargó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió en reiteradas oportunidades su intención de que el país norteamericano se apodere de la isla, en el marco de sus cuestionamientos a las autoridades de Dinamarca.

En una conferencia de prensa junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Nielsen tomó distancia del Gobierno estadounidense. "No buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta", aseveró luego de los dichos del republicano.

En tal sentido, según consignó la cadena France 24, se inclinó por la administración del país europeo: "Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegiríamos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos".

Embed

Por su parte, Frederiksen lamentó la postura de Estados Unidos, pese al vínculo entre ambas naciones. "No ha sido fácil hacer frente a una presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano durante toda la vida. Sin embargo, "hay muchos indicios de que la parte más difícil está delante de nosotros", reconoció.

Los dichos de Nielsen y la primera ministra de Dinamarca se produjeron después de que Trump advirtiera que el país norteamericano se apoderará "de una forma u otra" de Groenlandia. Además, en diálogo con la prensa en el Air Force One, se refirió a las intenciones de otras potencias: "Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase".

El interés de Estados Unidos por Groenlandia

groenlandia

El interés de Estados Unidos por la isla fue dado a conocer en un artículo del Washington Post, en el que el diario estadounidense aseguró que la Casa Blanca viene realizando cálculos sobre cuánto le costaría adquirir y administrar Groenlandia, y que incluso el gobierno de Trump hará una oferta económica a los groenlandeses para que acepten ser parte de Estados Unidos.

"El presidente cree que Groenlandia es un lugar estratégicamente importante y confía en que los groenlandeses estarían mejor atendidos si Estados Unidos los protegiera de las amenazas modernas en la región del Ártico", respondió una portavoz de la Casa Blanca al ser consultado al respecto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En su segundo mandato, Donald Trump mantiene una política activa contra los extranjeros en Estados Unidos. 

Estados Unidos revocó un récord de 100 mil visados durante el primer año de Donald Trump

La nueva ola de protestas en Irán comenzó el 28 de diciembre de 2025.

Irán: un funcionario aseguró que hubo más de 2.000 muertos y 10.000 detenidos durante las protestas

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia.

El primer ministro de Groenlandia cruzó a Trump tras las amenazas: "Elegimos a Dinamarca"

El mandatario estadounidense publicó en su red social.

Trump arengó a los iraníes a que sigan protestando: "La ayuda está en camino"

Donald Trump anunció aranceles del 25% a los países que comercien con Irán

Trump anunció aranceles del 25% a los países que comercien con Irán

La mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022.

Represión en Irán: un nuevo informe estimó 648 muertos, pero alertó que podrían ser miles

Rating Cero

Siciliani se refirió a la relación con Castro.

Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

Con Avengers: Doomsday prevista para diciembre y Avengers: Secret Wars cerrando la saga en 2027, el tiempo corre en contra de ambos personajes. La pregunta ya no es cuándo volverán, sino si Marvel se atreverá a apostar de verdad por ellos.

¿Tienen futuro? Qué pasa con Marvel y la continuación de Blade y She-Hulk

La serie escondida de Netflix que sorprende por su misterio.
play

Está escondida en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es infravalorada: la serie thriller que es buenísima

Ahora llegó a la gran N roja, una lanzamiento estadounidense de 2014, se trata de la película Favor peligroso que ya es furor y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.
play

De qué se trata Favor peligroso, la película de crimen con Idris Elba que llegó a Netflix

Vicuña fue perjudicado por el cambio de horario de los programas. 

La drástica decisión de El Trece con Benjamín Vicuña y su programa: "Le sacan..."

Joe Keery atraviesa una etapa de redefinición profesional tras el cierre de Stranger Things.
play

La impresionante transformación de Joe Keery, de Stranger Things: sorprendió a todo el mundo

últimas noticias

Las protestas en Irán dieron lugar a una fuerte represión.

EEUU desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

Hace 10 minutos
Delcy Rodríguez retomó la actividad de su cuenta de X (ex-Twitter).

Cayó el bloqueo de Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

Hace 15 minutos
play

Desbaratan una banda que contrabandeaba autos de lujo: fueron usados en videos de L-Gante y La Joaqui

Hace 33 minutos
El 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Cambio climático: aseguran que 2026 será uno de los años más calurosos de la historia

Hace 52 minutos
Siciliani se refirió a la relación con Castro.

Griselda Siciliani rompió el silencio: qué dijo sobre los rumores de separación con Luciano Castro

Hace 1 hora