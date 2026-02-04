Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó El comerciante que le vendió el cartel al actor detalló el precio y reveló de dónde salieron las ideas para la ubicación de las palabras y los símbolos. + Seguir en







El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.

El comerciante Leonardo Moscato fue quien realizó y colocó el pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani. El artista precisó que el precio de los carteles que realiza tienen "un promedio de $100.000" y reveló que Castro, a quien llamó irónicamente "cliente anónimo", envió "un boceto".

"Estaba súper bien pensado ese pasacalle. Todo excelente. No había nada que cambiarle", elogió Moscato en América TV y explicó: "A veces menos es más, menos palabritas, más repercusión".

Cuando el equipo de Martín Salwe insistió en confirmar si el pedido había sido realizado directamente por la expareja de Siciliani, Moscato esquivó la pregunta con humor. "No me quemés", deslizó el comerciante, dando a entender que la respuesta estaba más que clara.

El pasacalles fue colocado el último fin de semana y el lunes la actriz confirmó estar separada de Castro "hace semanas". "Ya está", le había revelado a Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, quien compartió la conversación en Puro Show. Así que el gesto no habría surtido el efecto buscado por el actor.

Cómo quedó el pasacalles que puso Luciano Castro para Griselda Siciliani En Arriba Argentinos mostraron en qué condiciones se encuentra el gesto de arrepentimiento y amor que Castro dejó en la calle de Siciliani y revelaron que quedó colgado de un solo árbol y tirado en la vereda. No quedaron rastros de la colocación prolija que se vio el fin de semana.