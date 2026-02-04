"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

El actor Federico Bal escribió una carta a sus seguidores en el día mundial contra el cáncer, este 4 de febrero, y recordó su lucha contra esta grave enfermedad. "Hoy es un día para agradecer estar vivo".
El hijo de Santiago Bal habló a corazón abierto sobre cómo fue su diagnóstico de cáncer de colon: "Hoy 4/2 es el día mundial contra el cáncer. Y no es un día más", empezó junto a un carrusel de fotos y video donde aparece su madre, Carmen Barbieri.
Agregó: "Es un día para recordar, para abrazar, agradecer. Viendo estas fotos, no puedo dejar de emocionarme al reconocer la lucha que tuve que darle, los cambios que tuve que hacer y lo mucho que pasó", puso en palabras.
Además, compartió imágenes inéditas sobre su tratamiento: "Ese soy yo, en plena pandemia, el día que termine la quimio y radioterapia y me dijeron que el tumor se había ido y que no iba a ser necesario operarme. Lo primero que hice fue ir a contarle a mi mamá, ahí ven su reacción en el video".
En otra parte del texto aclaró que "es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad" y continuó: "Es un día para seguir peleándola si estás en tratamiento. Es un día para agradecer a los que te acompañaron en el proceso. Es un día para seguir escuchando tu cuerpo y seguir haciéndote los controles y estudios de rutina. Es un día para agradecer estar vivo".
En su despedida recordó a quienes ya no están y los que todavía la pelean: "Todo mi amor para los que perdieron a sus seres queridos por esta puta enfermedad y todo mi apoyo a los que le siguen dando batalla", cerró Bal.
Federico Bal fue diagnosticado con cáncer de colon, específicamente en el intestino/recto, en marzo de 2020, cuando tenía 30 años. Luego de realizarse estudios, se detectó un tumor maligno que superó exitosamente mediante un tratamiento intensivo. Actualmente, el actor se encuentra en etapa de controles periódicos y concientiza sobre la prevención. El cáncer es curable en muchos casos, con tasas de éxito superiores al 90% para varios tipos si se detectan en etapas tempranas.