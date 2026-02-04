"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer El actor dejó un mensaje en sus redes sobre la grave enfermedad y compartió imágenes inéditas junto a Carmen Barbieri. + Seguir en







El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad. Redes sociales

El actor Federico Bal escribió una carta a sus seguidores en el día mundial contra el cáncer, este 4 de febrero, y recordó su lucha contra esta grave enfermedad. "Hoy es un día para agradecer estar vivo".

El hijo de Santiago Bal habló a corazón abierto sobre cómo fue su diagnóstico de cáncer de colon: "Hoy 4/2 es el día mundial contra el cáncer. Y no es un día más", empezó junto a un carrusel de fotos y video donde aparece su madre, Carmen Barbieri.

Agregó: "Es un día para recordar, para abrazar, agradecer. Viendo estas fotos, no puedo dejar de emocionarme al reconocer la lucha que tuve que darle, los cambios que tuve que hacer y lo mucho que pasó", puso en palabras.

Además, compartió imágenes inéditas sobre su tratamiento: "Ese soy yo, en plena pandemia, el día que termine la quimio y radioterapia y me dijeron que el tumor se había ido y que no iba a ser necesario operarme. Lo primero que hice fue ir a contarle a mi mamá, ahí ven su reacción en el video".

En otra parte del texto aclaró que "es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad" y continuó: "Es un día para seguir peleándola si estás en tratamiento. Es un día para agradecer a los que te acompañaron en el proceso. Es un día para seguir escuchando tu cuerpo y seguir haciéndote los controles y estudios de rutina. Es un día para agradecer estar vivo".