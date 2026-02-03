3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó al portaaviones Lincoln

El Comando Central estadounidense consideró que la aeronave "se acercó agresivamente" al navío con "intenciones poco claras". Sucedió a 800 kilómetros de la costa sur de Irán.

Por
El portaaviones USS Abraham Lincoln de Estados Unidos.

El portaaviones USS Abraham Lincoln de Estados Unidos.

El Ejército de Estados Unidos anunció que un caza F-35 derribó un dron iraní Shahed-139 que voló hacia el portaaviones USS Abraham Lincoln este martes, a 800 kilómetros de la costa sur del país oriental, según un comunicado del Comando Central norteamericano.

El empresario tecnológico apuntó contra el mandatario español por el control de las redes.
Te puede interesar:

Elon Musk tildó de "tirano y traidor" a Pedro Sánchez tras anunciar medidas para limitar el acceso a las redes a menores

El comando denunció que el dron "se acercó agresivamente" al portaaviones con "intenciones poco claras" y "continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales".

En el comunicado aclararon que ningún soldado estadounidense resultó herido ni ningún equipo resultó dañado en el cruce en el mar Arábigo, al norte del Océano Índico.

El cruce ocurrió horas después de que fuerzas iraníes hostigaran al buque mercante Stena Imperative, con bandera y tripulación de Estados Unidos, que navegaba por el estrecho de Ormuz. Según el Comando Central estadounidense, dos embarcaciones y un dron iraní Mohajer se acercaron al buque a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero. El destructor USS McFaul respondió y escoltó al Stena Imperative "con apoyo aéreo defensivo de la Fuerza Aérea".

Por qué el USS Abraham Lincoln llegó hasta la costa de Irán

El presidente Donald Trump está negociando con Irán para que desactive su plan nuclear y ya amenazó al país con atacarlo, como hizo con Venezuela, si las conversaciones no llegan a buen puerto. Para eso, el Ejército de Estados Unidos desplazó al portaaviones Abraham Lincoln por el mar Arábigo hasta la costa de Irán.

"Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa. Tenemos una gran flota desplegada allá", dijo Trump este sábado en una entrevista con la cadena televisiva Fox News. Luego, aseveró que ambas partes "están negociando".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jeffrey Epstein se suicidó en 2019.
play

"Soy un depredador sexual": la impactante confesión de Jeffrey Epstein en una entrevista inédita

El encuentro se dio a puertas cerradas sin acceso a la prensa tanto local como internacional.

A puertas cerradas: Donald Trump recibió a Gustavo Petro en la Casa Blanca

Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca responderán contra Israel

Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca, responderán contra Israel

Bill Clinton junto a Hillary Clinton.

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar ante el Congreso

El momento en que Alex Pretti fue abordado por uno de los agentes de ICE, el pasado 24 de enero.

Identificaron a los dos agentes de ICE que asesinaron al enfermero de Minneapolis: ambos son de origen latino

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Rating Cero

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 

Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia

Hace 12 minutos
Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la familia se moviliza y espera los resultados del quinto ADN

Hace 24 minutos
En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

Hace 39 minutos
El multimillonario Elon Musk es el dueño de la plataforma X. 

La Justicia francesa registró las oficinas de X y citó a declarar a Elon Musk

Hace 42 minutos
Un futbolista será baja en Boca por al menos seis meses.

Un futbolista clave de Boca fue operado y preocupa al club: "Me toca hacer una pausa"

Hace 49 minutos