Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó al portaaviones Lincoln El Comando Central estadounidense consideró que la aeronave "se acercó agresivamente" al navío con "intenciones poco claras". Sucedió a 800 kilómetros de la costa sur de Irán.







El portaaviones USS Abraham Lincoln de Estados Unidos.

El Ejército de Estados Unidos anunció que un caza F-35 derribó un dron iraní Shahed-139 que voló hacia el portaaviones USS Abraham Lincoln este martes, a 800 kilómetros de la costa sur del país oriental, según un comunicado del Comando Central norteamericano.

El comando denunció que el dron "se acercó agresivamente" al portaaviones con "intenciones poco claras" y "continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales".

En el comunicado aclararon que ningún soldado estadounidense resultó herido ni ningún equipo resultó dañado en el cruce en el mar Arábigo, al norte del Océano Índico.

El cruce ocurrió horas después de que fuerzas iraníes hostigaran al buque mercante Stena Imperative, con bandera y tripulación de Estados Unidos, que navegaba por el estrecho de Ormuz. Según el Comando Central estadounidense, dos embarcaciones y un dron iraní Mohajer se acercaron al buque a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero. El destructor USS McFaul respondió y escoltó al Stena Imperative "con apoyo aéreo defensivo de la Fuerza Aérea".

Por qué el USS Abraham Lincoln llegó hasta la costa de Irán El presidente Donald Trump está negociando con Irán para que desactive su plan nuclear y ya amenazó al país con atacarlo, como hizo con Venezuela, si las conversaciones no llegan a buen puerto. Para eso, el Ejército de Estados Unidos desplazó al portaaviones Abraham Lincoln por el mar Arábigo hasta la costa de Irán.