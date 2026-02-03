A puertas cerradas: Donald Trump recibió a Gustavo Petro en la Casa Blanca

El presidente colombiano compartió las primeras fotos junto al mandatario estadounidense en Washington. El encuentro se dio en el marco de las tensiones diplomáticas entre ambos países sobre cooperación en seguridad y narcotráfico.

El presidente Donald Trump recibió a su par colombiano, Gustavo Petro en la Casa Blanca en un encuentro sin acceso a la prensa nacional e internacional. La reunión entre los mandatarios es clave para la diplomacia de ambos países ya que se dio en el marco de tensiones que incluyeron acusaciones públicas, sanciones económicas y la revocación de la visa estadounidense al presidente colombiano y a varios miembros de su Gobierno.

Petro publicó en su cuenta de Instagram las primeras fotos tomadas en el Salón Este de la Casa Blanca antes de ingresar al Despacho Oval a puertas cerradas y sin acceso a la prensa. El mandatario llegó a la residencia presidencial alrededor de las 10:55 a. m., hora de Washington, a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba una bandera con los colores de Colombia.

Para la visita del Presidente colombiano no se realizaron los protocolos tradicionales de guardia de honor militar . El vehículo que trasladó a Petro ingresó directamente por la puerta del Edificio de Oficinas Ejecutivas, en lugar del Pórtico Norte de la Casa Blanca. Asimismo, lo que informaron fuentes locales es que Trump no salió a recibir al mandatario colombiano en el Ala Oeste de la residencia como sí lo había hecho en otras ocasiones con el presidente Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele.

El primer encuentro de estos mandatarios alteró a la política internacional y reavivó el fuego cruzado entre los dirigentes colombianos que cuestionaron el papel de Petro ya que anteriormente se había despachado contra el republicano y lo cuestionó duramente. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Caba posteó su descago en X: "“ Petro pasó de gritarle a Marco Rubio que viniera a buscarlo, a presentarse sumiso ante Trump. La vueltas que da la vida…"

Por otra parte, la representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina María Garrido también se pronunció respecto al encuentro entre mandatarios y fue irónica en sus comentarios. “ Yo me siento muy contenta de ver cómo #Trump puso a #Petro a marchar y a hacer caso. Lo jodido es que ustedes, después de tanta pataleta antiimperialista y del cuento de la invasión, están más contentos que marrano estrenando lazo porque #Trump los recibió jajajajaja . Ustedes, socialistas progresistas, festejan como un gran logro que los reciba el presidente capitalista que los quiere acabar jajajaja ¡Que pecado!”, escribió.

Las acusaciones de Petro a Trump: “Hitler fue a bombardear, tal cual Caracas, en Guernica”.

Antes de concretarse la reunión entre los primeros mandatarios, el Presidente colombiano fue muy duro contra el republicano y lo cuestionó en varios aspectos. Uno de ellos fue la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y le exigió al gobierno de Estados Unidos que lo liberen. Asimismo, comparó la política de Washington con uno de los más crudos bombardeos durante la guerra civil española: “Hitler fue a bombardear, tal cual Caracas, en Guernica”.

“Deben devolver a Maduro, y que lo juzgue un tribunal venezolano”, sentenció Petro ante una multitud reunida en un acto en el centro de la capital colombiana. Según su visión, el accionar de la administración Trump comenzó a “hundir el derecho internacional a punta de misiles”.

A Petro le dieron un permiso temporal de cinco días para ingresar a territorio estadounidense, luego de la revocación de su visa en septiembre del año pasado. La restricción ocurrió tras su participación en protestas a favor de Palestina en Nueva York. “Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner: ¿para qué me quitan si me la vuelven a dar?”, bromeó el mandatario.

Según el mandatario colombiano a "Trump hay que hablar de tú a tú, y no bajo la idea de ser un sirviente”. De acuerdo a las primeras fotos compartidas en su cuenta de Instagram, la reunión se dio en un marco de cordialidad y a puertas cerradas para tratar diversos temas que preocupan a la política internacional. El resultado del encuentro en la residencia del republicano en Washington será determinante para la agenda de seguridad y narcotráfico en la región.