5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

"Es un guerrero": habló la mamá del nene al que le diagnosticaron cáncer avanzado en Brasil

Felipe, de dos años, arribó en un avión sanitario a Buenos Aires para iniciar un tratamiento de alta complejidad en el Hospital Garrahan. La enfermedad se detectó durante sus vacaciones en Florianópolis.

Por
La familia anunció la suspensión definitiva de todas las colectas y rifas activas.

La familia anunció la suspensión definitiva de todas las colectas y rifas activas.

Felipe, el niño de dos años que fue diagnosticado con un cáncer avanzado durante un viaje familiar en Florianópolis, ya se encuentra internado en el Hospital Garrahan. A través de redes sociales, su madre, María de los Ángeles Solís, agradeció el apoyo recibido y aseguró que su hijo "es un guerrero".

Resultados del Loto Plus del miércoles 4 de febrero de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3854 del miércoles 4 de febrero de 2026

El traslado sanitario desde Brasil marca el inicio de una nueva etapa en la atención médica del menor, luego de que su caso movilizara una campaña solidaria nacional para lograr su regreso al país.

El cuadro clínico comenzó el pasado 24 de enero con síntomas de inapetencia e irritabilidad que fueron inicialmente confundidos con problemas gastrointestinales. Sin embargo, estudios de mayor complejidad realizados en el Hospital Infantil Joana de Gusmão revelaron la presencia de tumores en el tórax, la médula espinal y los huesos orbitales.

Los especialistas confirmaron que el menor padece un neuroblastoma, un tumor maligno de rápido desarrollo que afecta las células nerviosas inmaduras. Esta patología es uno de los tumores sólidos más frecuentes en la infancia y requiere un abordaje terapéutico intensivo y prolongado que la familia decidió realizar en Argentina.

"Se vienen meses difíciles"

Tras el arribo, su madre, María de los Ángeles Solís, confirmó que su hijo se encuentra compensado para afrontar lo que vendrá. “Él llegó estable. Es un guerrero, mi gordo, lo admiro con todas mis fuerzas. Solo pedirles, gente, que recen, que nos den fuerza para poder afrontar este tratamiento, que es largo, no es fácil”, expresó.

La familia anunció la suspensión definitiva de todas las colectas y rifas activas, al considerar que los recursos obtenidos y el respaldo de la obra social son suficientes para la etapa actual. “Ya estamos acá, estamos cubiertos con la obra social. La colecta o las rifas ya las vamos a dar por finalizadas. Realmente la solidaridad de la gente fue demasiada”, manifestó Solís.

La hoja de ruta médica para Felipe contempla, en una primera instancia, un periodo de un año de procedimientos médicos en Buenos Aires. “Se habla de doce meses en principio, donde mi vida, la vida de nuestra familia, vamos a vivir acá y vamos a acompañar a nuestro bebé”, explicó la madre sobre el cambio de residencia familiar desde Resistencia.

Finalmente, los padres agradecieron el apoyo del Gobierno de Chaco para el traslado y pidieron a la comunidad derivar la ayuda hacia otros niños en situaciones similares. A partir de ahora, la prioridad absoluta será la asistencia directa del menor en el centro pediátrico de referencia nacional, limitando los pedidos públicos únicamente a cadenas de oración.

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero de 2026

Tomy, chimpancé del Ecoparque de La Plata.

Profunda tristeza: tras 46 años en el Bioparque de La Plata, murió el chimpancé Tomy

El menor fue asistido con principio de deshidratación y está fuera de peligro.

Un policía rescató un nene que su abuela dejó encerrado en la camioneta mientras iba de compras

se produjo un nuevo incendio en una fabrica del polo industrial de ezeiza

Se produjo un nuevo incendio en una fábrica del Polo Industrial de Ezeiza

Narela Barreto tenía 27 años.

Qué reveló la autopsia a Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles

El Carnaval de la Región en Ensenada, provincia de Buenos Aires.

Carnaval 2026 en Buenos Aires: uno por uno, todos los corsos y horarios en el AMBA

Rating Cero

El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa. 

El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming

Murió Juan Carlos Velázquez.

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, "el Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

Marcelo Polino y Fátima Florez tras enterarse de la cancelación del evento que los homenajeaba en Extasis.

Un boliche LGBT+ canceló un show de Fátima Florez por críticas de la comunidad y la artista reconoció: "No es..."

La cinta está basada en la aclamada novela de Maggie O’Farrell.

Se estrena Hamnet, con Paul Mescal como Shakespeare: ¿Vale la pena verla en cines?

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
play

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

últimas noticias

La familia anunció la suspensión definitiva de todas las colectas y rifas activas.

"Es un guerrero": habló la mamá del nene al que le diagnosticaron cáncer avanzado en Brasil

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 4 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3854 del miércoles 4 de febrero de 2026

Hace 2 horas
El presidente norteamericano, Donald Trump, intenta abrumar al ayatolá Ali Jamenei.

"Debería estar muy preocupado": el duro mensaje de Donald Trump contra el líder supremo de Irán

Hace 2 horas
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 5 de febrero

Hace 3 horas
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero de 2026

Hace 3 horas