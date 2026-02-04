IR A
Murió el actor Juan Carlos Velázquez, "el Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

El exintegrante del ciclo de televisión padecía una neumonía y falleció debido a un infarto cuando se encontraba en una clínica.

Murió Juan Carlos Velázquez.

Murió Juan Carlos Velázquez.

Juan Carlos Velázquez, quien se popularizó como "el Mini" del histórico ciclo de televisión Duro de Domar, murió a los 64 años debido a un infarto, luego de que padeciera una neumonía y sufriera otros problemas de salud. Se trataba de uno de los actores más queridos de la última década.

Velázquez se convirtió en un pilar del programa conducido en su momento por Roberto Pettinato, donde su carisma y sus intervenciones cómicas lo transformaron en un personaje de culto. Tras el final del ciclo, "El Mini" continuó ligado al afecto de la gente, participando en diversos proyectos y eventos donde siempre era recibido con una sonrisa.

La noticia de su fallecimiento provocó una reacción inmediata de seguidores y colegas, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de agradecimiento por los momentos compartidos y condolencias para su familia.

El artista había sido internado en 2024 debido a una descompensación que se agudizó, por la cual fue intervenido quirúrgicamente para destaparle una arteria. "Me agarró una gripe común, parecía, y después se fue agravando. Llegó un momento que no podía respirar ni caminar", reconoció en aquel entonces.

En tanto, se había mudado hacia Argentina desde Paraguay a los 14 años. "Se burlaban de mí en el colegio y eso me hacía mal. Pensaba que nada me salía bien. Me rechazaban. La chica que me gustaba no me correspondía y eso me lastimaba. Me sentía mal con mí mismo. Hasta que el Señor entró en mi vida y me sacó esa tristeza, esa amargura y ese complejo que tenía por la estatura. Dios llenó ese vacío", señaló.

Pese a que se popularizó en Duro de Domar, se encontraba alejado de la escena pública debido a la falta de propuestas laborales, lo que lo llevó al rubro de materiales eléctricos durante la pandemia del Covid-19. "Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico para los comercios, quioscos, almacenes y algunos supermercados", expresó.

