Horóscopo de hoy, jueves 5 de febrero

Conoce lo que le depara el horóscopo para este jueves 5 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según su signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Debe hacer más ejercicio.

(21 de abril al 21 de mayo)

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Mucho cuidado si alguien le pide un aval. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Día propicio para solucionar asuntos económicos. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Amenazan gastos imprevistos. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. No exponga su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hoy vivirá un día muy especial con su pareja. No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar. No se precipite con las ofertas de trabajo. Preste más atención a su dieta.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Gran complicidad con la persona amada. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Tan pronto se sentirá optimista como pesimista.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. En los asuntos económicos todo marcha bien. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Quiera y déjese querer. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Día estupendo en su relación amorosa. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.