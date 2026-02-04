Loto Plus: resultado del sorteo 3854 del miércoles 4 de febrero de 2026

Este miércoles 4 de febrero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 4
Los números ganadores fueron: 12-14-16-23-39-45
6 aciertos: vacante. Premio: $1.833.548.691,53.-
5 aciertos: vacante. Premio: $13.485.463,20.-
4 aciertos: vacante. Premio: $2.697.092,64.-
Los números ganadores fueron: 01-23-27-31-42-44
6 aciertos: vacante. Premio: $6.886.267.072,80.-
5 aciertos: vacante. Premio: $13.485.463,20.-
4 aciertos: vacante. Premio: $2.697.092,64.-
Los números seleccionados fueron: 17-24-25-28-29-36
6 aciertos: vacante. Premio: $715.770.128,80.-
Los números ganadores fueron: 00-02-21-22-41-45
0 aciertos: vacante. Premio: $34.735.284,00.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 7 de febrero a las 22. POZO ESTIMADO: $28.578.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.