Quini 6: los resultados del sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026.

El sorteo 3.345 del Quini 6 de este miércoles 4 de febrero repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 4 de febrero de 2026

Números ganadores: 03 - 12 - 25 - 33 - 42 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $ 6.482.001.144

5 aciertos: 52 ganadores. Premio: $ 657.195,58

4 aciertos: 2.224 ganadores. Premio: $ 4.609,83

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 4 de febrero de 2026

Números ganadores: 06 - 13 - 23 - 24 - 26 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $ 780.000.000

5 aciertos: 16 ganadores. Premio: $ 2.135.885,63

4 aciertos: 1.563 ganadores Premio: $ 6.559,34

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 4 de febrero de 2026

Números ganadores: 07 - 19 - 31 - 34 - 39 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $ 6.706.945.298

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 4 de febrero de 2026

Números ganadores: 22 - 26 - 28 - 31 - 33 - 34

5 aciertos: 13 ganadores. Premio: $ 23.578.495,62

Pozo extra: resultado del domingo miércoles 4 de 2026

6 aciertos: 1.773 ganadores. Premio: $ 87.422,45

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.345 del Quini 6 se realizará el domingo 8 de febrero a las 21.15. Pozo estimado: $14.650.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

