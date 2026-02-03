Donald Trump calificó de positiva la reunión con Gustavo Petro: "Nos llevamos muy bien" El mandatario estadounidense definió como "fantástico" el encuentro y destacó la cooperación en la lucha antidrogas, mientras que su par colombiano enfatizó la importancia de una relación basada en la franqueza. Por + Seguir en







El saludo de Trump y Petro.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al mandatario colombiano, Gustavo Petro, en una cita que puso fin al duelo dialéctico que mantuvieron durante meses. Durante el encuentro, que se extendió por una hora, ambos jefes de Estado abordaron temas estratégicos de la agenda bilateral, con especial énfasis en la seguridad regional y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Tras la reunión, Trump expresó su satisfacción con los resultados del diálogo y la sintonía alcanzada con Petro. “Nos llevamos muy bien, estamos trabajando en varias cosas, incluyendo las sanciones. Tuvimos una muy buena reunión. Él es fantástico”, declaró el mandatario estadounidense ante los medios.

El jefe de la Casa Blanca admitió que, previo a este cara a cara, la relación personal era inexistente y estuvo marcada por los prejuicios políticos. “Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido, no lo conocía en absoluto”, reconoció Trump.

Embed | “Nos llevamos muy bien”, dice el presidente Donald Trump en el Despacho Oval sobre su reunión con el presidente colombiano Gustavo Petro y confirmó acuerdo en materia de lucha antidrogas entre los dos países:



“Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me… pic.twitter.com/FeQ4OLL8rU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 3, 2026 Por su parte, Petro valoró positivamente el estilo de comunicación de Trump y subrayó la transparencia del intercambio a pesar de las distancias ideológicas. “Me gustan los gringos francos, somos diferentes, por mucho, pero la franqueza está primero”, afirmó el mandatario colombiano, quien además propuso el concepto de "Liberty" como el puente necesario para evitar conflictos bélicos en el continente.

En materia de seguridad, Petro alertó sobre la mutación de las rutas de tráfico de sustancias ilícitas hacia el Cono Sur. “El narcotráfico se está expandiendo hacia el sur y se está metiendo en Ecuador”, advirtió el mandatario, poniendo a disposición la experiencia de la inteligencia y la policía colombiana para colaborar con el país vecino y evitar que las organizaciones criminales tomen el control del territorio ecuatoriano.