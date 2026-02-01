Irán, en coma inducido: ¿por qué el régimen estaría a punto de caer?

Atrapada en un "coma inducido" desde diciembre de 2025, Irán enfrenta su mayor crisis desde 1979. Con una devaluación brutal, la fractura de las fuerzas armadas y la desaparición pública del ayatolá Jamenei, esta crisis rompe el molde de los levantamientos del pasado. Por primera vez, la convergencia total de los grupos de presión no busca reformas, sino la desaparición del régimen.

Todo estalló el 28 de diciembre de 2025. Lo que comenzó como un foco de protestas dispersas ante el colapso del rial —la moneda iraní— y una inflación de alimentos que ya supera el 70% interanual, mutó rápidamente hacia un escenario inédito. A diferencia de los cuatro levantamientos anteriores de este siglo (2009, 2017, 2019 y 2022), esta crisis tiene un componente letal para la teocracia: la unión total de los grupos de presión por el rechazo absoluto al gobierno .

No obstante, el conflicto ha sufrido una rápida metamorfosis impulsada por múltiples factores de inestabilidad: la ruptura histórica con los Bazaaris, la lucha encarnizada por la sucesión del líder supremo Alí Jamenei y la fractura interna entre el ejército regular y la Guardia Revolucionaria. A este desorden interno se suma la derrota táctica sufrida ante Israel y Estados Unidos en junio de 2025 , un golpe que despojó a los mandatarios de su capacidad de proyección nuclear. El resultado es una estructura de poder que, obligada a replegarse hacia un núcleo defensivo, se encuentra ahora asediada por su propia debacle doméstica.

De todas maneras, es imposible entender el estallido sin obtener una visión completa de cuáles son los cimientos que históricamente sostuvieron a la República Islámica.

La génesis del estallido se encuentra en la depreciación catastrófica del rial a finales de diciembre de 2025. El detonante fue geopolítico luego de que Reino Unido, Francia y Alemania activaran el mecanismo “Snapback” en la ONU, tras confirmar que Teherán había enriquecido uranio a niveles cercanos al grado militar, violando los límites del acuerdo previo de 2015. Esta maniobra provocó la restauración de todas las sanciones internacionales levantadas e Irán pasó a estar legalmente excluido de las transacciones comerciales a nivel global.

El impacto fue inmediato: al ser catalogados como ilegales, los ingresos oficiales por venta de petróleo —que representan el 80% de la entrada de divisas— se evaporaron de golpe . El país sufrió una asfixia económica total , a tal punto que en la última semana del año, el mercado de cambio se desplomó a más de 1.400.000 riales por dólar estadounidense. El colapso monetario se tradujo instantáneamente en una crisis de subsistencia .

La ruptura con el Bazar

Otro indicador crítico es la ruptura del gobierno con los Bazaaris. El gran bazar funciona como el corazón histórico, económico y político de Teherán, establecido en un laberinto de más de 10 kilómetros de callejones, bancos y mezquitas que opera como un centro financiero paralelo. Al ser quienes fijan los precios de los productos básicos y controlan la distribución nacional, actúan como el termómetro final del gobierno: cuando la inflación se vuelve inmanejable —como sucede ahora—, el estallido social se siente primero allí.

image

Gran Bazar de Teherán. Fuente: Surfiran.

Históricamente, el Bazar operó como el aliado conservador que ha financiado la Revolución Islámica de 1979. Sin embargo, desde enero de 2026, esa alianza se ha fracturado. La lección histórica es clara: cuando el Bazar le suelta la mano al Estado, al régimen le queda poco tiempo de vida.

La nostalgia imperial en la era de TikTok

Las movilizaciones de 2026 revelan un quiebre ideológico: la sociedad iraní ha enterrado la esperanza de una reforma interna, cerrándole la puerta a cualquier facción moderada. Lo inédito es que están ante una inversión sociológica respecto a 1979: los nietos de la revolución sienten nostalgia por una monarquía constitucional que no vivieron, pero que hoy la consideran como sinónimo de orden y progreso. Así, una Generación Z secularizada y divorciada de la religión oficial lidera la vanguardia en las calles, dispuesta al sacrificio físico para desmantelar el único sistema que han conocido.

A un paso del botón rojo: la flota estadounidense se acerca a Irán

Si bien desde diciembre Trump se limitaba a animar a los manifestantes, el tablero cambió radicalmente: Estados Unidos ordenó el despliegue de combate hacia Irán del portaaviones USS Abraham Lincoln. El mensaje fue claro: «Como en el caso de Venezuela, la flota está lista para cumplir su misión con rapidez y violencia si es necesario», lo que indica la preparación operativa para contingencias que van desde el apoyo aéreo a zonas rebeldes hasta ataques quirúrgicos contra la infraestructura del aparato teocrático.

image

El USS Abraham Lincoln. Fuente: Escenario Mundial.

El argumento central de Washington es que Irán podría estar intentando cruzar el umbral nuclear como último recurso de supervivencia y aprovechar el caos para acelerar el enriquecimiento de uranio hacia niveles militares, buscando una bomba atómica que funcione como su “seguro de vida”.

Frente a esta hipótesis de conflicto, Teherán rechaza la narrativa estadounidense e intenta desactivar el casus belli (motivo de guerra) apelando a la diplomacia. Desde el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní alegaron que el programa mantiene fines exclusivamente civiles y que el país aun busca un “acuerdo justo y libre de coerción”.

La lógica de EE. UU. es clara: la debilidad estructural del régimen ofrece una ventana de oportunidad única para una ofensiva lapidaria. Aun así, el riesgo es incalculable: un ataque directo no solo dinamitaría lo que queda de la legalidad internacional, sino que podría incendiar el comercio exterior y arrastrar a toda la comunidad global hacia consecuencias impredecibles.

El búnker y la desaparición

Entre los días 8 y 9 de enero, el ayatolá Alí Jamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional ejecutar una campaña militarizada basada en la doctrina de “Victoria a través del terror". Para ello, movilizó a todo el aparato represivo: la Guardia Revolucionaria (IRGC), la milicia Basij y las unidades de inteligencia.

image

La búsqueda desesperada: familiares intentan identificar a las víctimas entre hileras de bolsas mortuorias. Fuente: MEK, The Media Express y SIPA/Shutterstock.

Filtraciones del propio Ministerio de Salud revelan registros de morgues y hospitales que superan los 30.000 muertos, mientras que divulgaciones internas de la Guardia Revolucionaria elevan la cifra a más de 36.500 víctimas. Números que, aunque imposibles de verificar independientemente bajo el apagón informativo, coinciden con la magnitud del despliegue militar.

El paradero de Ali Jamenei es hoy el mayor secreto de Estado. Ante la amenaza externa, y con el fantasma de la caída de Nicolás Maduro muy presente, fuentes de seguridad sugieren que el líder de 86 años se ha atrincherado en un búnker subterráneo para evitar un ataque directo de Washington o Tel Aviv. Por otro lado, ello genera un vacío de autoridad que ha dado luz verde a una batalla feroz por la sucesión, lo que profundiza aun más la fragmentación interna.

La fractura del monopolio de la violencia

Simultáneamente, la estabilidad del régimen depende de la lealtad unificada de sus fuerzas armadas.

El Artesh, aferrándose a su doctrina del "Ejército de la Nación", ha comenzado a emitir señales de distanciamiento, negándose a participar en la represión urbana. Este repliegue deja a la Guardia Revolucionaria (IRGC) aislada como único garante ideológico del sistema.

La debilidad militar expone a Irán a un riesgo de muerte súbita. Las especulaciones de las últimas horas sobre posibles ataques de Estados Unidos sugieren un cambio de paradigma: dada la erosión interna, una intervención externa podría actuar como un golpe de knock out.

El silencio de los aliados: ¿Moscú y Pekín sueltan la mano?

La inacción de China y Rusia es el dato más revelador de la situación. La caída de Teherán sería catastrófica para el eje oriental: Rusia perdería a su proveedor clave de drones Shahed para la guerra en Ucrania y vería cortado el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), su única ruta terrestre vital para comerciar con Asia y Oceanía esquivando las sanciones y rutas controladas por la OTAN.

Por su parte, China enfrenta un riesgo similar al comprar cerca del 90% de las exportaciones petroleras iraníes. Asimismo, la dependencia es brutalmente asimétrica: sin la demanda de Pekín, la economía de los ayatolás colapsa instantáneamente, al no existir ningún plan B financiero que la sostenga.

¿Por qué, entonces, no intervienen para salvar a su socio? La respuesta radica en un frío cálculo pragmático. Para Moscú, empantanada en su propio frente, y para Pekín, concentrada en la estabilidad, el régimen actual ha pasado de ser un activo estratégico a un pasivo tóxico. Si el régimen ya no puede garantizar el flujo de petróleo ni la seguridad de los corredores logísticos debido al caos interno, el costo de rescatarlos supera al beneficio de mantenerlos. En geopolítica, no se salvan barcos que ya están bajo el agua. A diferencia de Siria, Irán no es un escenario donde Moscú y Pekín estén dispuestos a pagar cualquier costo.

Los tres escenarios posibles

Con sus amortiguadores agotados, la República Islámica enfrenta una encrucijada terminal que se reduce a tres trayectorias críticas:

Golpe dentro del golpe: es la salida de supervivencia corporativa. Ante el vacío de poder, la Guardia Revolucionaria podría optar por sacrificar al clero para salvarse a sí misma. En este escenario, Irán mutaría de una teocracia a una dictadura militar secular , donde los generales purgan a los moderados e intentan renegociar con Occidente bajo una lógica de "mano de hierro", pero liberados de lo ideológico y religioso.

es la salida de supervivencia corporativa. Ante el vacío de poder, la Guardia Revolucionaria podría optar por sacrificar al clero para salvarse a sí misma. En este escenario, Irán mutaría de una teocracia a una , donde los generales purgan a los moderados e intentan renegociar con Occidente bajo una lógica de "mano de hierro", pero liberados de lo ideológico y religioso. El colapso vertical: si la fractura operativa entre el ejército regular (Artesh) y la Guardia Revolucionaria se profundiza, la falta de fondos para sostener la cadena de mando podría romper la unidad del Estado. Esto derivaría en una fragmentación territorial donde las provincias periféricas se desconectan de Teherán, desatando un caos que desborda tanto al oficialismo como a la oposición.

si la fractura operativa entre el ejército regular (Artesh) y la Guardia Revolucionaria se profundiza, la falta de fondos para sostener la cadena de mando podría romper la unidad del Estado. Esto derivaría en una fragmentación territorial donde las provincias periféricas se desconectan de Teherán, desatando un caos que desborda tanto al oficialismo como a la oposición. Una carta en el exilio: la convergencia entre los jóvenes y el poder económico podría forzar una salida de emergencia liderada por el príncipe Reza Pahlavi, hijo del último monarca derrocado en 1979. Para parte de la oposición, es la única posibilidad de transición ordenada frente al caos. Al ser la única autoridad en el exilio con legitimidad histórica, es el único actor que sería capaz de unificar a las Fuerzas Armadas, evitar una guerra civil y levantar las sanciones económicas de inmediato.

La paradoja geopolítica

Cabe preguntarse si la simple remoción o el exilio del ayatolá bastarían para satisfacer las demandas tan heterogéneas de la sociedad iraní. La experiencia de la Primavera Árabe funciona aquí como una advertencia: la impugnación al autoritarismo puede derivar en nuevos conflictos si no se atienden factores estructurales. Por ello lo que presenciamos también es una disputa feroz por definir qué nacerá sobre las cenizas del régimen.

Aquí radica la paradoja final: la agonía de Irán plantea una trampa para Occidente. Mientras la Casa Blanca evalúa el "golpe de gracia", el verdadero dilema ya no es moral, sino de supervivencia global: ¿vale la pena acelerar la caída de un Estado en descomposición si el precio a pagar es incendiar el comercio mundial y arriesgar una posible detonación nuclear desesperada? Lo cierto es que, aun si el régimen cae, la capacidad de daño de Irán sigue siendo letal. A veces, desconectar al paciente del soporte vital es más peligroso que dejar que la enfermedad siga su curso.