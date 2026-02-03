Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca, responderán contra Israel Desde Teherán, aseguraron que una ofensiva estadounidense será considerada un acto de guerra y tendrá consecuencias directas sobre el estado que comanda Netanyahu, en medio de una nueva escalada de tensión militar en Medio Oriente. Por + Seguir en







Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca responderán contra Israel

El gobierno de Irán advirtió a Estados Unidos que si avanza con un ataque militar, la respuesta iraní será sobre sobre Israel. Así lo expresó Alí Shamkhaní, asesor del líder supremo Ali Jameneí, al señalar que no existe diferenciación entre ambos países en el actual escenario de confrontación.

“Estados Unidos e Israel son una misma cosa. No hay margen para separarlos. Si se produce un ataque estadounidense, Israel recibirá la respuesta”, sostuvo el funcionario, en declaraciones difundidas este martes.

Shamkhaní agregó que incluso una agresión de baja intensidad podría desatar consecuencias de gran magnitud. Según advirtió, cualquier acción militar, “por pequeña que sea”, provocaría una crisis de alcance imprevisible. “Ya no hay espacio para la paciencia”, señaló.

La escalada de tensión entre Teherán y Washington se intensificó a comienzos de enero, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con una posible intervención militar. En un primer momento, el argumento estuvo vinculado a protestas internas en Irán, pero con el correr de los días el foco se trasladó a los programas nuclear y misilístico del país persa.

En la última semana, Trump anunció el envío de una flota militar a la región tras el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, una decisión que fue interpretada por Irán como una señal directa de amenaza.