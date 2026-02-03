3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca, responderán contra Israel

Desde Teherán, aseguraron que una ofensiva estadounidense será considerada un acto de guerra y tendrá consecuencias directas sobre el estado que comanda Netanyahu, en medio de una nueva escalada de tensión militar en Medio Oriente.

Por
Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca responderán contra Israel

Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca responderán contra Israel

El gobierno de Irán advirtió a Estados Unidos que si avanza con un ataque militar, la respuesta iraní será sobre sobre Israel. Así lo expresó Alí Shamkhaní, asesor del líder supremo Ali Jameneí, al señalar que no existe diferenciación entre ambos países en el actual escenario de confrontación.

Bill Clinton junto a Hillary Clinton.
Te puede interesar:

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar ante el Congreso

“Estados Unidos e Israel son una misma cosa. No hay margen para separarlos. Si se produce un ataque estadounidense, Israel recibirá la respuesta”, sostuvo el funcionario, en declaraciones difundidas este martes.

Shamkhaní agregó que incluso una agresión de baja intensidad podría desatar consecuencias de gran magnitud. Según advirtió, cualquier acción militar, “por pequeña que sea”, provocaría una crisis de alcance imprevisible. “Ya no hay espacio para la paciencia”, señaló.

La escalada de tensión entre Teherán y Washington se intensificó a comienzos de enero, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con una posible intervención militar. En un primer momento, el argumento estuvo vinculado a protestas internas en Irán, pero con el correr de los días el foco se trasladó a los programas nuclear y misilístico del país persa.

En la última semana, Trump anunció el envío de una flota militar a la región tras el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, una decisión que fue interpretada por Irán como una señal directa de amenaza.

Desde Teherán respondieron que cualquier acción armada será considerada una declaración de guerra y aseguraron que sus fuerzas están en condiciones de reaccionar de manera inmediata. Al mismo tiempo, dejaron abierta la posibilidad de un diálogo, aunque supeditado a lo que definieron como “respeto mutuo”.

En esa misma línea, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdolrahim Mousavi, advirtió que un error de cálculo por parte de quienes intenten atacar al país tendrá una respuesta contundente por parte de la República Islámica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El momento en que Alex Pretti fue abordado por uno de los agentes de ICE, el pasado 24 de enero.

Identificaron a los dos agentes de ICE que asesinaron al enfermero de Minneapolis: ambos son de origen latino

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei hará un nuevo viaje a EEUU para reunirse con Trump en Florida y disertar en un foro

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

Rating Cero

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

Vuelve Popstars.

Confirmaron que Popstars volverá a Telefe tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

últimas noticias

El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 9 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 16 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 19 minutos
Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Hace 38 minutos
Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Hace 55 minutos