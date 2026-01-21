21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Benjamin Netanyahu aceptó la invitación de Donald Trump para formar parte del "Consejo de Paz"

El primer ministro israelí aceptó la invitación del presidente estadounidense para participar, junto a otros líderes mundiales, de la reconstrucción de Gaza como para la estabilidad mundial.

Por
Los líderes de EEUU e Israel.

Los líderes de EEUU e Israel.

AP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que aceptó la invitación de Donald Trump para formar parte del "Consejo de Paz", que junto a otros líderes mundiales, participará tanto para la reconstrucción de Gaza como para la estabilidad mundial.

En Davos, Donald Trump habló del arma ultrasecreta que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela: qué dijo
Te puede interesar:

En Davos, Trump dio detalles del "arma ultrasecreta" que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela

En un comunicado compartido por la oficina del dirigente israelí, explicaron que Netanyahu "aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales".

Captura oficina del primer ministro 21-1-26
Captura de X.

Captura de X.

Durante el día de ayer, el Kremlin también confirmó que Vladímir Putin recibió la invitación para participar: "El presidente Putin también ha recibido una invitación para unirse a esta Junta de Paz". Aunque no aclararon si va a aceptar o declinar la oferta.

Según explicó la Casa Blanca, esta organización se encargará de "proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo".

Varios líderes mundiales recibieron también la invitación, como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Argentina, Javier Milei.

El jefe de la OTAN respaldó el liderazgo de Donald Trump y buscó descomprimir el conflicto por Groenlandia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que la alianza impulsa una estrategia de diálogo para bajar la tensión entre Estados Unidos y Groenlandia, en medio de las tensiones abiertas por el interés de Washington sobre ese territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Rutte señaló que el vínculo con la Casa Blanca se apoya en una “diplomacia reflexiva”, con el objetivo de evitar una escalada política dentro del bloque atlántico y preservar la cohesión entre los aliados.

Mark Rutte Donald Trump

El jefe de la OTAN reveló que en los últimos días mantuvo una conversación directa con Trump, centrada en la situación de seguridad en Groenlandia y en el Ártico, una región que gana peso en la agenda internacional por su valor geopolítico, el avance de nuevas rutas marítimas y el incremento de la presencia militar de distintas potencias.

“Hablé con el presidente Donald Trump sobre la seguridad en Groenlandia y el Ártico. Vamos a seguir trabajando en este tema”, expresó Rutte a través de sus redes sociales, en un mensaje orientado a enviar señales de calma hacia los socios europeos.

El contacto se dio en un contexto de fricciones diplomáticas, luego de advertencias de Washington sobre posibles medidas comerciales contra países de la OTAN que respaldan la postura de Dinamarca frente a las aspiraciones estadounidenses.

Según Rutte, el diálogo con Trump apuntó a sostener la cooperación interna de la alianza y a evitar que las diferencias políticas afecten la estabilidad estratégica en una de las zonas más sensibles del tablero global.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la advertencia de trump a europa en el foro de davos: solo estados unidos puede defender a groenlandia

La advertencia de Trump a Europa en el Foro de Davos: "Solo Estados Unidos puede defender a Groenlandia"

Rusia le pidió explicaciones a EEUU.

Rusia le pidió explicaciones a EEUU sobre el arma secreta que habría usado en Venezuela

El jefe de la OTAN apoyó a Trump.

El jefe de la OTAN respaldó el liderazgo de Trump y buscó descomprimir el conflicto por Groenlandia

Fuerte amenaza de Donald Trump a Irán: Todo el país va a volar por los aires

Trump lanzó una fuerte amenaza a Irán: "Todo el país va a volar por los aires"

Imagen del Comando Sur de Estados Unidos en la que se ve el barco de petróleo incautado en costas venezolanas. 

Estados Unidos incautó otro barco petrolero cerca de las costas de Venezuela

Los cantores denunciaron una especulación política por la visita al festival popular.

"Nos ningunea": el Dúo Coplanacu cruzó a Javier Milei tras su visita a Jesús María

Rating Cero

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 
play

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.
play

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

David Beckham minimizó los dichos de su hijo para desviar la tensión y apaciguar la pelea familiar

Beckham le respondió a su hijo tras las fuerte acusaciones: "Los niños cometen errores, pero se les permite cometerlos"

La pareja se había casado hacía dos años.

Gonzalo Valenzuela se separó de Kika Silva a solo dos años de su casamiento

Me dio ganas de un bebé, confesó Wanda Nara a Maxi López
play

Con ganas de agrandar la familia: la fuerte confesión de Wanda Nara que descolocó a Maxi López

últimas noticias

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Hace 14 minutos
Javier Milei expone en Foro Economico Mundial. 

Milei arremetió contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo"

Hace 18 minutos
Esta mujer que recibió un diagnóstico inimaginable

Veía mal, creía que era el efecto de un vuelo de larga distancia, pero un diagnóstico inesperado la dejó sin palabras

Hace 20 minutos
Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 29 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Hace 32 minutos