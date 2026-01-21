Benjamin Netanyahu aceptó la invitación de Donald Trump para formar parte del "Consejo de Paz"

El primer ministro israelí aceptó la invitación del presidente estadounidense para participar, junto a otros líderes mundiales, de la reconstrucción de Gaza como para la estabilidad mundial.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que aceptó la invitación de Donald Trump para formar parte del "Consejo de Paz" , que junto a otros líderes mundiales, participará tanto para la reconstrucción de Gaza como para la estabilidad mundial.

En un comunicado compartido por la oficina del dirigente israelí, explicaron que Netanyahu " aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales".

Durante el día de ayer, el Kremlin también confirmó que Vladímir Putin recibió la invitación para participar: " El presidente Putin también ha recibido una invitación para unirse a esta Junta de Paz". Aunque no aclararon si va a aceptar o declinar la oferta.

Según explicó la Casa Blanca, esta organización se encargará de "proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo".

Varios líderes mundiales recibieron también la invitación, como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Argentina, Javier Milei.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que la alianza impulsa una estrategia de diálogo para bajar la tensión entre Estados Unidos y Groenlandia, en medio de las tensiones abiertas por el interés de Washington sobre ese territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Rutte señaló que el vínculo con la Casa Blanca se apoya en una “diplomacia reflexiva”, con el objetivo de evitar una escalada política dentro del bloque atlántico y preservar la cohesión entre los aliados.

El jefe de la OTAN reveló que en los últimos días mantuvo una conversación directa con Trump, centrada en la situación de seguridad en Groenlandia y en el Ártico, una región que gana peso en la agenda internacional por su valor geopolítico, el avance de nuevas rutas marítimas y el incremento de la presencia militar de distintas potencias.

“Hablé con el presidente Donald Trump sobre la seguridad en Groenlandia y el Ártico. Vamos a seguir trabajando en este tema”, expresó Rutte a través de sus redes sociales, en un mensaje orientado a enviar señales de calma hacia los socios europeos.

El contacto se dio en un contexto de fricciones diplomáticas, luego de advertencias de Washington sobre posibles medidas comerciales contra países de la OTAN que respaldan la postura de Dinamarca frente a las aspiraciones estadounidenses.

Según Rutte, el diálogo con Trump apuntó a sostener la cooperación interna de la alianza y a evitar que las diferencias políticas afecten la estabilidad estratégica en una de las zonas más sensibles del tablero global.