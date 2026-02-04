Se estrena Hamnet, con Paul Mescal como Shakespeare: ¿Vale la pena verla en cines? La película, distribuida por Universal Pictures, llega a la pantalla grande este próximo 5 de febrero. Lejos de centrarse en la figura del dramaturgo, la película pone el foco en su esposa Agnes y en la tragedia ocurrida con su hijo Hamnet, quien fallece a los once años a causa de la peste en 1596. Camila Olivera

La cinta está basada en la aclamada novela de Maggie O’Farrell.

Se estrena en la pantalla grande una de las producciones más esperadas, que está nominada a Mejor película. Hamnet, distribuida por Universal Pictures, llega a los cines este 5 de febrero y ya se posiciona como una de las favoritas en la temporada de premios. Así que la pregunta es inevitable: ¿está a la altura de las expectativas?

Lejos de centrarse en la figura del dramaturgo, la película pone el foco en su esposa Agnes y en la tragedia ocurrida con su hijo Hamnet, quien fallece a los once años a causa de la peste en 1596. Mientras ella intenta atravesar el duelo, él toma como inspiración este hecho y crea la obra maestra Hamlet. La historia no es una biografía, sino una imaginación de lo que pudo suceder en torno al hecho, que sí sucedió, y cómo esto derivó en la escritura de una de las tragedias más trascendentales de la historia.

hamnet - agnes Jessie Buckley encarna a Agnes, madre de Hamnet y esposa de William Shakespeare. La película dirigida por Chloé Zhao, producida por Sam Mendes y Steven Spielberg, y basada en la aclamada novela de Maggie O’Farrell, es desgarradora por donde la mires. Es tan intensa narrativamente, con escenas fuertes y conmovedoras, que te deja un gran vacío al terminar de verla. Porque acá se retrata el dolor, la pérdida y la necesidad de superar una tragedia tan grande como la muerte de un hijo. Es bella, pero cruda, y tiene un final que deja una gran carga emocional.

Dentro de los puntos más destacados se encuentra la dirección, con una Zhao que ya conocemos por su trabajo en Eternals (2021) y Nomadland (2020), la ganadora del Oscar a Mejor película en 2021. Además, la cineasta china -también dos veces nominada por su dirección- participa del guion junto a O’Farrell. Y es acá donde vuelve a demostrar una mirada sensible, pero a la vez brutal.

En ese sentido, otro trabajo clave en esta producción es la actuación de Jessie Buckley, quien se destaca por encima de todo el reparto con una interpretación tan potente como conmovedora, que deja a más de uno sin aliento. Durante los 125 minutos de metraje se “come” la pantalla, y su trabajo es tan sólido que tiene todas las fichas puestas para convertirse en la próxima ganadora del Oscar a Mejor actriz.

El resto del elenco, entre los que se destacan Jacobi Jupe (principalmente él), Emily Watson, Joe Alwyn, Olivia Lynes, David Wilmot y Bodhi Rae Breathnach, se complementa muy bien con Buckley. No así Paul Mescal, quien entrega una interpretación que deja “sabor a poco”. Si bien es entendible, ya que el foco no está puesto en William Shakespeare, su trabajo queda correcto… pero hasta ahí. hamnet - paul Paul Mescal le da vida a William Shakespeare, quien, luego de la muerte de su hijo Hamnet, toma este trágico hecho para crear la obra maestra Hamlet. Con un gran diseño de producción -trabajo de Fiona Crombie-, de vestuario -a cargo de Malgosia Turzanska- y una emocionante música -compuesta por Max Richter-, Hamnet es un gran sí para apreciar en la pantalla grande. Esta historia muestra el posible origen de una de las obras más trascendentales de la literatura, pero lo más importante: muestra una historia de duelo, superación y reinvención. Eso sí, es una película tan emocionalmente intensa que puede resultar impactante.