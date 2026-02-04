4 de febrero de 2026 Inicio
Qué reveló la autopsia a Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles

La familia recibió los primeros datos del examen forense preliminar que se le practicó al cuerpo de la joven de 27 años, quien fue hallada sin vida en Estados Unidos.

Por
Narela Barreto tenía 27 años.

La investigación sobre la muerte de Narela Barreto, la argentina de 27 años que fue encontrada sin vida en Los Ángeles, sumó sus primeros datos forenses de relevancia. A una semana del hallazgo, las autoridades estadounidenses confirmaron a la familia que se trató de un asesinato, aunque el hermetismo policial sobre las circunstancias del hecho se mantiene estricto.

El informe preliminar de la autopsia, realizada el pasado viernes en California, arrojó resultados que descartan la violencia física convencional. "El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso", detalló Kiara, prima de la víctima, quien remarcó la angustia ante la falta de mayores precisiones oficiales.

Ante la ausencia de lesiones externas, la familia centra ahora sus expectativas en los resultados del examen toxicológico para esclarecer las horas previas al fallecimiento. Al respecto, su prima señaló a Infobae: "Sobre la causa de la muerte no hay nada que puedan informarnos por el momento. Estamos desesperados por saber más".

La relación con las autoridades locales atraviesa un momento de tensión debido a la falta de respuestas. Los familiares denunciaron que la comunicación con la policía de Los Ángeles y los investigadores es prácticamente nula, pese a las gestiones diarias que realiza el padre de la joven para conocer el expediente y las hipótesis que se barajan.

En cuanto a la repatriación, los restos ya fueron liberados por la morgue y se encuentran a disposición de los deudos. El costo del traslado aéreo hacia Buenos Aires, fijado finalmente en u$s9.000, pudo ser cubierto gracias a una colecta solidaria en redes sociales que recaudó más de $23 millones.

El padre de Narela confirmó que ya contrató una cochería para el traslado a Lomas de Zamora y aseguró que, tras resolver el complejo trámite administrativo, se enfocará exclusivamente en el esclarecimiento del crimen. "Ahora me voy a dedicar de lleno a saber qué fue lo que pasó", sentenció el hombre tras los operativos para traer el cuerpo al país.

