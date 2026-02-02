2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump volvió a negar haber visitado "la infestada isla de Epstein"

El presidente de Estados Unidos desmintió haber mantenido una relación de amistad con el fallecido financista, quien fue acusado de tráfico sexual de menores, y advirtió que iniciará acciones legales contra el escritor Michael Wolff, a quien acusa de conspirar para dañarlo políticamente.

Por
Trump y Epstein compartieron un vínculo social en la década del 90.

Trump y Epstein compartieron un vínculo social en la década del '90.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su intención de iniciar acciones legales contra el escritor Michael Wolff, a quien acusa de conspirar junto al fallecido Jeffrey Epstein para dañarlo políticamente. A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario negó haber mantenido una relación de amistad con el financista, quien fue acusado de tráfico sexual de menores, y haber visitado su isla privada.

El momento en que Alex Pretti fue abordado por uno de los agentes de ICE, el pasado 24 de enero.
Te puede interesar:

Identificaron a los dos agentes de ICE que asesinaron al enfermero de Minneapolis: ambos son de origen latino

“No solo no era amigo de Jeffrey Epstein, sino que, según información que acaba de ser publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y un ‘asqueroso’ autor mentiroso llamado Michael Wolff conspiraron para dañarme a mí y a mi presidencia”, sentenció Trump. El presidente también adelantó que analiza demandar al patrimonio del financista fallecido.

Trump enfatizó su distancia con las propiedades de Epstein al declarar: "A diferencia de tanta gente a la que le gusta hablar basura, nunca fui a la isla infestada de Epstein, pero casi todos estos demócratas corruptos y sus donantes sí". Estas afirmaciones buscan contrarrestar los registros que documentan un vínculo social entre ambos durante la década del '90.

La controversia se reavivó tras la difusión de archivos del Departamento de Justicia que revelan correos electrónicos de Wolff actuando como asesor de Epstein. En dichos mensajes, el autor sugería que Epstein podría ser la “bala” para finalizar la campaña de Trump en 2016 y aconsejaba dejar que el entonces candidato “se ahorcara solo”.

Según los documentos, Wolff planteó que las posibles mentiras de Trump sobre su relación con Epstein podían ser una herramienta política. “Podés colgarlo de una manera que te genere un beneficio positivo o, si realmente parece que puede ganar, salvarlo y generar una deuda”, escribió el periodista en uno de los intercambios de 2015.

Para el presidente, estas comunicaciones son la prueba de una maniobra orquestada por la "izquierda radical". Por su parte, Wolff rechazó previamente las acusaciones de ser un operador político, defendiendo su labor investigativa y la naturaleza de sus contactos con el entorno de Epstein.

En paralelo, el Departamento de Justicia retiró temporalmente miles de documentos de la causa tras admitir errores técnicos que expusieron la identidad de sobrevivientes. La fiscalía federal de Nueva York informó que se encuentran ajustando los protocolos de redacción para proteger a las víctimas mientras continúa la divulgación masiva de los expedientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Crearon una web para consultar los archivos de Jeffrey Epstein: cómo funciona y cómo usarla

Recrearon la cuenta de Gmail de Jeffrey Epstein para buscar todos los documentos: cómo funciona y cómo usarla

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Donald Trump anunció que demandará al presentador de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei hará un nuevo viaje a EEUU para reunirse con Trump en Florida y disertar en un foro

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

Rating Cero

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.
play

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados.

El actor Rob Schneider se divorció después de 15 años: ¿qué fue lo que pasó?

El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra.
play

El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata?

últimas noticias

Trump y Epstein compartieron un vínculo social en la década del 90.

Donald Trump volvió a negar haber visitado "la infestada isla de Epstein"

Hace 47 minutos
El Gobierno dispuso a Pedro Lines como el nuevo director del Indec.

Adorni se refirió a la renuncia de Marco Lavagna: "Teníamos diferencias de criterios"

Hace 1 hora
play

Por la crisis, cada vez más argentinos cruzan a trabajar a Brasil

Hace 2 horas
El hecho se produjo en Río Negro.

Tragedia camino a Las Grutas: murió un joven por un choque entre un auto y una moto

Hace 2 horas
Bill Clinton junto a Hillary Clinton.

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar ante el Congreso

Hace 2 horas