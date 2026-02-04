Un boliche LGBT+ canceló un show de Fátima Florez por críticas de la comunidad y la artista reconoció: "No es..."

El reconocido bar nocturno priorizó "el cuidado del espacio", "el vínculo" con los clientes y "la seguridad y el bienestar de la artista". Qué dijo Fátima Florez al enterarse.

El reconocido bar LGBT+ Extasis de Mar del Plata canceló el show de Fátima Florez que había anunciado para este viernes debido a las críticas en contra de la artista por su relación y su última presentación con el presidente Javier Milei .

"La invitación a Fátima Florez fue pensada exclusivamente desde lo artístico, reconociendo su trayectoria en el espectáculo", se justificaron en un comunicado publicado en Instagram y remarcaron: " En ningún momento fue considerada ni presentada desde una lectura política, ni asociada a vínculos personales ".

El boliche reconoció que la situación "generó malestar en parte" de la comunidad LGBT+ y eligió priorizar "el cuidado del espacio" y "la seguridad y el bienestar de la artista".

"Extasis seguirá siendo un lugar abierto, plural y seguro, donde conviven distintas miradas, identidades y formas de expresarse, siempre desde el respeto", prometió el establecimiento y aseguró que " no tiene afiliación ni lineamiento político ".

A la comediante la "sorprendió" la decisión, reconoció que "no es grato" y que la "descoloca" que pase algo así porque "siempre fue un momento de festejo" el reconocimiento que realizaba Extasis en su honor.

"Tienen las puertas abiertas del teatro para entregar el premio acá o si no quieren, está perfecto. Yo estoy orgullosa de los 10 años que me entregaron, ininterrumpidamente, la corona o la banda", ofreció la artista en Puro Show y reiteró: "Pero vivimos en democracia y cada uno tiene la libertad de tomar la decisión que quiera".

El periodista Marcelo Polino, el otro embajador afectado por la decisión del establecimiento, consideró que no fue la comunidad LGBT+ quienes rechazaron el evento.

"Están diciendo la comunidad 'rechaza no sé qué', no, es el propietario de un lugar. Nos acaban de invitar a otro lugar para ir a festejar el viernes. Es una persona que tiene un lugar privado que decidió cancelar un evento al que nos había invitado", advirtió el conductor.

Fátima Flórez habló en #PuroShow tras el comunicado de un boliche LGBTIQ+: "Demos amor y no desamor".

Las críticas de la CO de la Marcha del Orgullo LGBT+ de Mar del Plata

La Comisión Organizadora (CO) de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Mar del Plata había repudiado el evento y había apuntado contra Florez por su relación con el Presidente y con La Libertad Avanza.

"No representa los valores, las luchas ni la historia del colectivo LGBTIQ+, y además se alinea públicamente con un gobierno de extrema derecha que avanza sobre derechos conquistados y promueve discursos de odio", señalaron en un comunicado publicado en Instagram y consideraron "una provocación" la invitación.

Si bien reconocieron el trabajo del bar en visibilizar y acompañar a la comunidad LGBT+ durante todo el año, advirtieron que era "necesario marcar un límite".

"La diversidad no es solo una estética ni una consigna vacía: es memoria, es lucha, es compromiso con quienes hoy ven amenazadas su dignidad y sus derechos", definieron desde la CO marplatense y advirtieron: "Cuando se legitiman figuras que niegan o desprecian esas luchas, se hiere a toda la comunidad".

Desde nuestro lugar como integrantes comprometides con la defensa de los derechos de las personas LGBTIQNB+ expresamos un enérgico repudio al evento anunciado para este viernes 6/02/2026 en Éxtasis Disco "La X", en la ciudad de Mar del Plata.

El discurso en Davos de Javier Milei que disparó la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antiracista

Milei había asegurado en su discurso para el Foro de Davos de 2025 que "la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil", y definió a los homosexuales como "pedófilos".

"Desde estos foros se promueve la agenda LGBT queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega a ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión", afirmó el mandatario.

"Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años", ejemplificó.

Además, se refirió contra el "wokismo", el término utilizado por la derecha para referirse al progresismo, y sostuvo entonces que "el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado".

Días después, el colectivo LGBTIQ+ anunció la realización de una Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antiracista en rechazo al contenido del discurso del Presidente. La misma se llevó a cabo el sábado 1° de febrero a las 16 desde Congreso hasta Plaza de Mayo.