4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Apareció Bill Gates y se refirió a su relación con Jeffrey Epstein: "Fui tonto"

El cofundador de Microsoft rechazó las versiones surgidas de archivos recientes del caso Epstein, admitió que fue un error haberse reunido con él y aseguró que nunca participó de conductas ilegales ni visitó su isla privada.

Por
Bill Gates dio detalles sobre su vínculo con Jeffrey Epstein: Fui tonto

Bill Gates dio detalles sobre su vínculo con Jeffrey Epstein: "Fui tonto"

Bill Gates salió a despegarse públicamente de las nuevas acusaciones que lo mencionan en el marco del caso Jeffrey Epstein y aseguró que los documentos difundidos en los últimos días contienen afirmaciones “falsas”. En una entrevista televisiva, el magnate tecnológico expresó su arrepentimiento por haber tenido relación con el financista condenado por delitos sexuales y afirmó que ese vínculo fue “un error”.

El portaaviones USS Abraham Lincoln de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó al portaaviones Lincoln

Las versiones que lo comprometen se basan en correos electrónicos encontrados en una cuenta asociada a Epstein, donde se sugieren supuestos encuentros organizados con mujeres e incluso la posibilidad de una infección de transmisión sexual. Gates fue categórico al respecto: sostuvo que se trata de mensajes que nunca fueron enviados y que no reflejan hechos reales. “Ese correo es falso”, remarcó, y cuestionó las intenciones detrás de su difusión.

El empresario explicó que conoció a Epstein en 2011 y que mantuvo algunas cenas durante los años siguientes, motivado, según dijo, por la promesa de conseguir aportes millonarios para proyectos de salud global. Con el paso del tiempo, reconoció que esa expectativa no se concretó y calificó la relación como un “callejón sin salida”. “Fue un error pasar tiempo con él y me arrepiento de cada minuto”, insistió.

Gates también negó de manera tajante haber visitado la isla privada de Epstein o haber tenido vínculos con mujeres de su entorno. En ese sentido, señaló que no existe ninguna conexión entre esos encuentros sociales y los delitos por los que el financista fue investigado y condenado.

Las declaraciones del fundador de Microsoft se dieron luego de que su exesposa, Melinda French Gates, afirmara en una entrevista radial que las nuevas menciones públicas reavivan recuerdos “muy dolorosos” de su matrimonio y que muchas personas aún deben dar explicaciones sobre sus vínculos con Epstein. Frente a ese escenario, Gates aseguró que cuanto más avance la difusión de información, más claro quedará que, pese a haber sido una relación equivocada, no tuvo relación alguna con conductas criminales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El empresario tecnológico apuntó contra el mandatario español por el control de las redes.

Elon Musk tildó de "tirano y traidor" a Pedro Sánchez tras anunciar medidas para limitar el acceso a las redes a menores

Jeffrey Epstein se suicidó en 2019.
play

"Soy un depredador sexual": la impactante confesión de Jeffrey Epstein en una entrevista inédita

El encuentro se dio a puertas cerradas sin acceso a la prensa tanto local como internacional.

A puertas cerradas: Donald Trump recibió a Gustavo Petro en la Casa Blanca

Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca responderán contra Israel

Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca, responderán contra Israel

Bill Clinton junto a Hillary Clinton.

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar ante el Congreso

El momento en que Alex Pretti fue abordado por uno de los agentes de ICE, el pasado 24 de enero.

Identificaron a los dos agentes de ICE que asesinaron al enfermero de Minneapolis: ambos son de origen latino

Rating Cero

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades

Del Moro reveló las novedades que tendrá Gran Hermano Generación Dorada

La hermana del Chino Darín publicó una foto con un body de bebé azul. ¿Metió la pata?

Revelaron sin permiso el sexo del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿quién metió la pata?

Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel. 

Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
play

Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

últimas noticias

Las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 250.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 6 minutos
Conocé el caso del hombre que tenía problemas para ir de cuerpo y terminó con un diagnóstico inimaginable.

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

Hace 17 minutos
El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

Nuevo DNI 2026: ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento?

Hace 22 minutos

Adiós al espejo de baño: la opción tecnológica que es tendencia en 2026

Hace 27 minutos
El nuevo DNI 2026 llega al domicilio del solicitante o puede retirarse en una sucursal de Correo Argentino.

Nuevo DNI 2026: cuánto tarda en llegar a tu casa

Hace 37 minutos