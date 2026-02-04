Apareció Bill Gates y se refirió a su relación con Jeffrey Epstein: "Fui tonto" El cofundador de Microsoft rechazó las versiones surgidas de archivos recientes del caso Epstein, admitió que fue un error haberse reunido con él y aseguró que nunca participó de conductas ilegales ni visitó su isla privada. Por + Seguir en







Bill Gates salió a despegarse públicamente de las nuevas acusaciones que lo mencionan en el marco del caso Jeffrey Epstein y aseguró que los documentos difundidos en los últimos días contienen afirmaciones “falsas”. En una entrevista televisiva, el magnate tecnológico expresó su arrepentimiento por haber tenido relación con el financista condenado por delitos sexuales y afirmó que ese vínculo fue “un error”.

Las versiones que lo comprometen se basan en correos electrónicos encontrados en una cuenta asociada a Epstein, donde se sugieren supuestos encuentros organizados con mujeres e incluso la posibilidad de una infección de transmisión sexual. Gates fue categórico al respecto: sostuvo que se trata de mensajes que nunca fueron enviados y que no reflejan hechos reales. “Ese correo es falso”, remarcó, y cuestionó las intenciones detrás de su difusión.

El empresario explicó que conoció a Epstein en 2011 y que mantuvo algunas cenas durante los años siguientes, motivado, según dijo, por la promesa de conseguir aportes millonarios para proyectos de salud global. Con el paso del tiempo, reconoció que esa expectativa no se concretó y calificó la relación como un “callejón sin salida”. “Fue un error pasar tiempo con él y me arrepiento de cada minuto”, insistió.

Gates también negó de manera tajante haber visitado la isla privada de Epstein o haber tenido vínculos con mujeres de su entorno. En ese sentido, señaló que no existe ninguna conexión entre esos encuentros sociales y los delitos por los que el financista fue investigado y condenado.