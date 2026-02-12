12 de febrero de 2026 Inicio
Cuba recibió dos buques con ayuda humanitaria enviados por México

La isla del Caribe sufre una profunda crisis energética después de que Estados Unidos le impusiera un bloqueo al petróleo. Además, Chile anunció que se sumará a colaborar con la delicada situación que atraviesa el país.

Las naves mexicanas suministraron leche, cárne, arroz, sardinas, aceite, agua potable y artículos de higiene personal , entre otros productos.

Cuba recibió este jueves dos buques cargados con más de 800 toneladas de alimentos, agua potable y productos de higiene personal que envió México para colaborar con la crisis que atraviesa la isla del Caribe a partir del bloqueo al petróleo impuesto por Estados Unidos. Además, Chile anunció que se sumará a brindar ayuda humanitaria.

Delcy Rodríguez durante la entrevista con la NBC.
Dura advertencia de Delcy Rodríguez a María Corina Machado: "Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela"

Los cargamentos mexicanos fueron llevados por dos naves militares de la Marina, el Papaloapan y el isla Holbox, los cuales tocaron el puerto de La Habana durante la mañana de este jueves. Ambos habían partido de la ciudad de Veracruz el pasado 8 de febrero, días después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, anunciara que le impondría aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba.

Desde que Washington realizó la operación militar para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en enero pasado, Cuba dejó de recibir el petróleo que le suministraba el régimen chavista y que le permitía sostener su infraestructura energética. A partir de ese momento, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que seguiría apoyando a la isla del Caribe por razones humanitarias. Sin embargo, no aclaró si mantendría el envío de crudo.

En cuanto a la proporción de ayuda humanitaria que llegó a Cuba este jueves, la Cancillería mexicana emitió un comunicado en el que aseguró que el envío de leche, cárne, arroz, sardinas, aceite, agua potable y artículos de higiene personal sucedieron "en cumplimiento a la tradición solidaria del pueblo de México con los pueblos de América Latina y a la instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum".

Cuba apagón 3-12-25

"México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos", sostuvo la Cancillería.

Chile anunció que le enviará ayuda humanitaria a Cuba

Pocas horas después que se conociera la llegada a Cuba de dos buques mexicanos llenos de productos de ayuda humanitaria, el gobierno de Chile anunció que se sumará a paliar la crisis que atraviesa la isla del Caribe. Así lo confirmó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores del país trasandino, Alberto van Klaveren.

"Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba", aseguró el canciller. "La dramática situación que está viviendo Cuba hoy, es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen”, agregó van Klaveren.

Alberto van Klaveren canciller chile
Además, el canciller explicó que la ayuda a Cuba se realizará a partir del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. Según van Klaveren, esta reserva "ha permitido hacer aportes humanitarios en otras situaciones muy graves, como la que ha vivido Ucrania a lo largo de un conflicto que ya se extiende por cuatro años, la situación en Gaza y también las consecuencias del paso de huracanes en el Caribe”.

“Lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano y no estamos solos en eso; México, como se sabe, está también prestando ayuda, Brasil y y algunos otros países”, agregó el canciller.

