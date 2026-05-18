19 de mayo de 2026 Inicio
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La justicia de Estados Unidos aceptó la confesión de Fred Machado por fraude y lavado de dinero

El empresario argentino que aportó aviones a la campaña de José Luis Espert en 2019, se declaró culpable en una audiencia federal en Texas por conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico. Tras el acuerdo judicial, se dejó de lado la acusación de narcotráfico, y ahora se espera la sentencia.

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La acusación de narcotráfico se dejó de lado tras el acuerdo judicial. 

La acusación de narcotráfico se dejó de lado tras el acuerdo judicial. 

La justicia de Estados Unidos aceptó la confesión de culpabilidad de Federico "Fred" Machado en dos causas por lavado de activos y fraude fiscal. El empresario relacionado a la campaña del exdiputado José Luis Espert en 2019, se desvinculó de las acusaciones por narcotráfico ante el fiscal Jay Combs y tras el acuerdo judicial, la acusación quedó desestimada. Ahora se espera que el juez Amos L. Mazzant dicte sentencia.

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Como trascendió desde los Estados Unidos, el imputado, quien fue extraditado a ese país en noviembre de 2025, llegó a un acuerdo con la Fiscalía Fed eral de Texas para declararse culpable de dos de las acusaciones y desligarse de delitos de narcotráfico. En la breve audiencia, en la que estuvieron presentes Machado, su defensora Jamie Solano y la fiscal Heather Rattan, el juez Bush ya contaba con el escrito que la defensa del empresario argentino había entregado el 13 de mayo en la corte de Texas.

Machado admitió haber participado, junto con otros acusados, en un esquema fraudulento basado en la supuesta venta de aeronaves comerciales que en realidad eran “invendibles”. Según el documento presentado en la corte de Texas, el plan se llevó adelante a través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, controladas por el empresario en Florida, mediante las cuales se captaban depósitos de inversores para aviones que pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways y una compañía privada en China, sin estar disponibles para la venta.

A su vez, el documento detalla que Machado utilizó los fondos obtenidos para fines distintos a la compra de aeronaves y que, pese a saber que provenían de actividades fraudulentas, participó en transferencias financieras internacionales y domésticas para sostener el esquema.

Espert y Fred Machado sonríen juntos antes de subir a un avión privado

El acuerdo conocido esta semana no fija una pena concreta, pero la expectativa del entorno del empresario sería lograr un fuerte recorte de la condena y hasta poder lograr la libertad en unos meses, ya que se le computarían los años de prisión domiciliaria que cumplió en su casa de Río Negro.

Los abogados estarían tratando de evitar el camino que siguió en la justicia norteamericana la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

El respaldo de Javier Milei a José Luis Espert

Tras la decisión de Machado, Milei ratificó su defensa de Espert, quien bajó su candidatura legislativa por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires por el vínculo con el empresario extraditado, y reiteró su desprecio por el periodismo.

Para el Presidente, que el imputado niegue ser culpable de narcotráfico demostraría que todo fue una “operación política y mediática infame”.

“Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, aseguró Milei en su cuenta de X.

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