19 de mayo de 2026 Inicio
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Un lujo ver a la Selección argentina: ¿cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026?

Los boletos para la Copa del Mundo FIFA 2026 son las más caras de la historia según una investigación de mercado, alcanzando precios exorbitantes en la reventa de entradas y convirtiendo a este evento en el primero en donde los tickets no se agotan antes del inicio del torneo. Para ver a la Selección nacional los precios oscilan entre 200 y 2.000 dólares por entrada.

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Los precios de los tickets para la Copa del Mundo alcanzaron un récord histórico.

Los precios de los tickets para la Copa del Mundo alcanzaron un récord histórico.

Las entradas para la Copa del Mundo FIFA 2026 alcanzaron cifras récord y se convirtieron en las más caras de la historia, según una investigación de mercado que desató duras críticas en relación al acceso del público. En el caso de la Selección argentina, los precios oscilan entre 200 y 2.000 dólares por ticket.

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El espectáculo futbolístico más importante del mundo es cada vez más exclusivo y se transformó en un verdadero lujo para pocos. Esta edición tripartita entre Estados Unidos, Canadá y México se convirtió en la más cara de la historia alcanzando precios exorbitantes incluso en la reventa de entradas. Los tickets oficiales se adquieren de forma exclusiva a través de la plataforma de la FIFA y se asignan por estricto orden de solicitud en tiempo real y según la disponibilidad remanente.

De acuerdo al informe publicado por The Economist, las entradas para los partidos de la fase de grupos promediaron los 200 dólares, mientras que para la final la tarifa mínima llegó a 2.030 dólares. En este contexto, ver al combinado dirigido por Lionel Scaloni o a cualquier selección favorita asume un gasto muy superior al de cualquier evento anterior.

Trionda - Mundial 2026

Para esta copa la FIFA tomó control absoluto del sistema de entradas reemplazando a los operadores locales y aplicando precios dinámicos que suben con la demanda, además de habilitar un mercado oficial de reventa con comisión del 15%. Este esquema disparó los valores a niveles inéditos: según el medio británico, incluso ajustados por inflación, los tickets cuestan más del doble que en Qatar 2022 y casi cuatro veces más que en la edición estadounidense de 1994.

Por otra parte, el mercado secundario disparó aún más los precios donde las localidades para la final llegaron a anunciarse por hasta dos millones de dólares y asistir a la fase de grupos podía costar miles, como los 3.800 dólares para hinchas de Brasil o los 1000 para Cabo Verde.

Según The Economist, la lógica se asemeja al mercado estadounidense de espectáculos, con valores similares al Super Bowl y muy superiores a los de Europa. La estrategia de la FIFA, centrada en maximizar ingresos por espectador, generó un efecto inesperado y es la primera vez que las entradas no se agotaron antes del inicio de la competencia.

final mundial 2026

Por último, el modelo de precios dinámicos y las trabas para fanáticos internacionales redujeron la demanda de entradas y afectaron la experiencia del público. Muchos hinchas desistieron por la incertidumbre y el costo de vuelos, mientras que las barreras de visado limitaron la llegada de turistas.

La industria hotelera también debió ajustarse y la FIFA debió ofrecer remanentes con rebajas de último momento. Según el medio especializado, el esquema prioriza exclusividad y público de alto poder adquisitivo, lo que amenaza con estadios menos apasionados y un espectáculo deportivo más empobrecido, sin los colores, el fervor y la magia que le imprimen los verdaderos futboleros.

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