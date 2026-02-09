Cuba advirtió que se quedará sin combustible para aviones en medio de la presión de Estados Unidos

El gobierno de Miguel Díaz-Canel alertó sobre la escasez en el marco de la crisis energética. El faltante afectará a varias aerolíneas internacionales.

El Gobierno de Cuba advirtió que la isla se quedará sin combustible para la aviación comercial desde este lunes , en el marco del deterioro de la situación energética y económica que se producen en medio de la tensión con Estados Unidos.

Según consignó la agencia EFE, la escasez afectará a todos los aeropuertos internacionales de Cuba, lo que obligó a las compañías aéreas, especialmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas , a reconfigurar sus operaciones para evitar dejar aviones varados en suelo cubano. Por lo pronto, se estima que varios vuelos incluyan una parada en República Dominicana para cargar combustible.

En tal sentido, el medio mencionado señaló que una gran porción de los vuelos que enlazan la isla con puntos del exterior realizan trayectos a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún).

El faltante se produce en un contexto de creciente presión de Washington, que endureció sanciones y medidas destinadas a limitar los envíos de combustible hacia Cuba, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a implementar planes de contingencia en sectores clave como la generación eléctrica, el transporte y la producción de alimentos.

En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó una orden ejecutiva el 29 de enero en la que autorizó imponer aranceles sin tope a los países que le vendan petróleo a Cuba. Según el documento, la decisión se tomó porque el gobierno de la isla representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional.

Estos aranceles a los países que le proporcionen petróleo a la isla no tendrán límite. Por el contrario, el importe se fijará con un impuesto "ad valorem adicional a las importaciones de bienes provenientes de un país extranjero que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba", estableció el nuevo decreto.

En la orden ejecutiva, Estados Unidos también acusó a Cuba de "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia" y difundir "sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental".

Rusia promete asistencia a Cuba en plena crisis energética

El gobierno de Rusia ratificó que ayudará a Cuba frente a la crisis de combustible que atraviesa la isla y cuestionó las sanciones impulsadas por Estados Unidos, a las que responsabilizó por el deterioro de la situación energética y económica del país.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que el escenario en la isla es “realmente crítico” y confirmó que Moscú mantiene contactos permanentes con las autoridades cubanas para definir mecanismos de asistencia. "Las técnicas asfixiantes por parte de Estados Unidos están causando graves dificultades al país", lamentó.

Según explicó, Rusia evalúa alternativas para aportar soluciones concretas o, al menos, reducir el impacto de las restricciones que afectan el abastecimiento de energía y el transporte. "Por canales diplomáticos y de otro tipo mantenemos un contacto intenso con nuestros amigos cubanos", señaló Peskov.

La señal política fue acompañada por un mensaje diplomático más amplio: Rusia reafirmó su “firme disposición” a continuar brindando apoyo político y material a La Habana y advirtió que el bloqueo de suministros energéticos podría generar un deterioro aún mayor de la situación económica y humanitaria en la isla.