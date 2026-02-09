Rusia promete asistencia a Cuba en plena crisis energética y acusa a Estados Unidos de "asfixiar" a la isla

El gobierno de Rusia ratificó que ayudará a Cuba frente a la crisis de combustible que atraviesa la isla y cuestionó las sanciones impulsadas por Estados Unidos, a las que responsabilizó por el deterioro de la situación energética y económica del país.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que el escenario en la isla es “realmente crítico” y confirmó que Moscú mantiene contactos permanentes con las autoridades cubanas para definir mecanismos de asistencia. "Las técnicas asfixiantes por parte de Estados Unidos están causando graves dificultades al país", lamentó.
Según explicó, Rusia evalúa alternativas para aportar soluciones concretas o, al menos, reducir el impacto de las restricciones que afectan el abastecimiento de energía y el transporte. "Por canales diplomáticos y de otro tipo mantenemos un contacto intenso con nuestros amigos cubanos", señaló Peskov.
La señal política fue acompañada por un mensaje diplomático más amplio: Rusia reafirmó su “firme disposición” a continuar brindando apoyo político y material a La Habana y advirtió que el bloqueo de suministros energéticos podría generar un deterioro aún mayor de la situación económica y humanitaria en la isla.
En paralelo, el embajador ruso en Cuba, Víktor Koronelli, recordó que el petróleo ruso se envió en múltiples oportunidades durante los últimos años y anticipó que esa cooperación energética continuará, en línea con la alianza estratégica que ambos países mantienen desde hace décadas.
El respaldo de Moscú se produce en un contexto de creciente presión de Washington, que endureció sanciones y medidas destinadas a limitar los envíos de combustible hacia Cuba, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a implementar planes de contingencia en sectores clave como la generación eléctrica, el transporte y la producción de alimentos.
Frente a ese escenario, las autoridades cubanas anunciaron medidas internas para optimizar el uso del combustible, fortalecer la producción energética local y ampliar el desarrollo de fuentes renovables, mientras buscan sostener el abastecimiento mediante acuerdos con países aliados.