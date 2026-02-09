Rusia promete asistencia a Cuba en plena crisis energética y acusa a Estados Unidos de "asfixiar" a la isla Moscú confirmó que mantiene contactos permanentes con La Habana para garantizar apoyo político y material mientras Washington profundiza las presiones económicas y energéticas sobre el país caribeño. Por + Seguir en







El gobierno de Rusia ratificó que ayudará a Cuba frente a la crisis de combustible que atraviesa la isla y cuestionó las sanciones impulsadas por Estados Unidos, a las que responsabilizó por el deterioro de la situación energética y económica del país.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que el escenario en la isla es “realmente crítico” y confirmó que Moscú mantiene contactos permanentes con las autoridades cubanas para definir mecanismos de asistencia. "Las técnicas asfixiantes por parte de Estados Unidos están causando graves dificultades al país", lamentó.

Según explicó, Rusia evalúa alternativas para aportar soluciones concretas o, al menos, reducir el impacto de las restricciones que afectan el abastecimiento de energía y el transporte. "Por canales diplomáticos y de otro tipo mantenemos un contacto intenso con nuestros amigos cubanos", señaló Peskov.

La señal política fue acompañada por un mensaje diplomático más amplio: Rusia reafirmó su “firme disposición” a continuar brindando apoyo político y material a La Habana y advirtió que el bloqueo de suministros energéticos podría generar un deterioro aún mayor de la situación económica y humanitaria en la isla.

En paralelo, el embajador ruso en Cuba, Víktor Koronelli, recordó que el petróleo ruso se envió en múltiples oportunidades durante los últimos años y anticipó que esa cooperación energética continuará, en línea con la alianza estratégica que ambos países mantienen desde hace décadas.