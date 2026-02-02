2 de febrero de 2026 Inicio
Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Los gobiernos de Gabriel Boric, Luiz Inácio Lula da Silva y México presentaron formalmente la postulación de la expresidenta chilena a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Chile

Chile, Brasil y México presentaron de manera conjunta la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una movida diplomática que busca posicionar a América Latina y el Caribe en la conducción del organismo internacional.

El anuncio fue confirmado por el presidente chileno, Gabriel Boric, quien celebró la postulación de la exmandataria y subrayó el respaldo regional. “Hoy el Estado de Chile, junto a Brasil y México, tenemos el honor y el orgullo de oficializar la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

En el mismo texto, Boric sostuvo que “la expresidenta Michelle Bachelet encarna fielmente los valores de la ONU” y afirmó que la candidatura representa “una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”. Además, destacó el compromiso con “la defensa de la democracia, la gobernanza global, el multilateralismo y los derechos humanos”.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también manifestó públicamente su respaldo a la postulación de Bachelet y puso el acento en la necesidad de que la ONU sea conducida por una mujer. “Es un gran honor para Brasil apoyar la candidatura de @mbachelet al Secretario General de la ONU. En ocho décadas de historia, es hora de que la organización finalmente sea liderada por una mujer”, escribió.

Lula repasó la trayectoria política e internacional de la exmandataria chilena y destacó su rol dentro del sistema de Naciones Unidas. Recordó que fue la primera mujer en presidir Chile en dos oportunidades, así como la primera en ocupar los cargos de ministra de Defensa y de Salud en su país. También resaltó su papel “decisivo en la creación y consolidación de ONU Mujeres” y su gestión como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según el mandatario brasileño, la experiencia y el perfil de Bachelet la posicionan como una figura adecuada para liderar el organismo en un escenario global complejo. “Su experiencia, liderazgo y compromiso con el multilateralismo la capacitan para liderar la ONU en un contexto internacional marcado por conflictos, desigualdades y retrocesos democráticos”, concluyó.

La candidatura conjunta refuerza una estrategia regional orientada a aumentar la gravitación política de América Latina en los organismos multilaterales y a promover una agenda centrada en los derechos humanos, la igualdad y el fortalecimiento del sistema internacional.

