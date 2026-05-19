19 de mayo de 2026 Inicio
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Arsenal rompió el maleficio y se consagró campeón de la Premier League después de 22 años

Los Gunners se quedaron con la liga de Inglaterra después de la igualdad entre Manchester City y Bournemouth, por lo que llegarán con un envión a la final de la Champions League contra Paris Saint Germain.

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Arsenal se consagró campeón de la Premier League.

Arsenal se consagró campeón de la Premier League.

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El arquero de la Selección argentina se llevó el triunfo.
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Manchester City se encontraba obligado a ganar para llegar a la última fecha con chances de arrebatarle el título a Arsenal, pero finalmente igualaron. Bournemouth se había puesto en ventaja con un gol del delantero Eli Kroupi a los 39 minutos del primer tiempo. La anotación llegó con una impresionante definición al ángulo desde el borde del área, tras recibir un pase de Adrien Truffert.

Pese a insistir desesperadamente, el conjunto de Pep Guardiola solo pudo llegar al empate recién a los 94 minutos, mediante un disparo cruzado del delantero noruego Erling Haaland. Con el empate, los Ciudadanos no lograron llevar la disputa por el título de la Premier League en la última fecha, ya que terminó esta jornada con 78 puntos y a cuatro del líder Arsenal, con solo tres por disputar.

Arsenal
Arsenal se consagr&oacute; campe&oacute;n de la Premier League.

Arsenal se consagró campeón de la Premier League.

Con su consagración, Arsenal volvió a ser campeón de la Premier League luego de 22 años, ya que la última vez que habían terminado primeros fue en 2004, en el marco de la histórica campaña de los Invencibles, que terminaron invictos aquella temporada.

En tanto, ahora el equipo de Mikel Arteta se preparará para jugar la final de la Champions League contra PSG en el Puskás Arena de Budapest, lo que representará un hito histórico para el club debido a que volverá a una definición del torneo europeo tras 20 años, luego de que perdiera 2-1 con Barcelona en 2006.

Arsenal llega a la instancia decisiva con una campaña histórica al ser el único club que cerró la fase de liga sin conocer la derrota con ocho victorias en ocho partidos, un registro que ningún otro equipo había alcanzado antes. A lo largo de la competencia acumuló 10 victorias, 2 empates y ninguna derrota. Su recorrido incluye la eliminación a Bayer Leverkusen en octavos, a Sporting CP en cuartos y a Atlético de Madrid en semifinales.

Mirá los goles del empate entre Manchester City y Bournemouth con el que Arsenal se consagró campeón

Embed - EL CITY EMPATÓ Y ARSENAL ES CAMPEÓN DE LA PREMIER TRAS 22 AÑOS | Bournemouth 1-1 Man. City | RESUMEN

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