28 de marzo de 2026 Inicio
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Conflicto en Medio Oriente: Irán advirtió a los países del Golfo y atacó un buque de Estados Unidos

El presidente iraní informó a los países vecinos que no apoyen a EEUU ni a Israel en la guerra "si quieren desarrollo y seguridad”. Además, en las últimas horas el régimen aseguró que bombardeó un barco de apoyo militar estadounidense.

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Los ataques se incrementaron en el estrecho de Ormuz. 

Los ataques se incrementaron en el estrecho de Ormuz. 

A un mes del inicio de la operación "Epic Fury", en la que Estados Unidos e Israel coordinaron ataques contra diversos objetivos en Irán, que resultó con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, la tensión en la región crece y una posible resolución pacífica está cada vez más lejos.

Donald Trump y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
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En las últimas horas, Irán informó que atacaron a un buque de apoyo militar a Estados Unidos en las costas cercanas al puerto de Salalah, en Omán.

"Tal como habíamos anunciado previamente, la soberanía nacional del país hermano y amigo Omán es respetada por la República Islámica de Irán", expresó el portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari para medios locales.

guerra en medio oriente barcos ormuz
El Pentágono de Estados Unidos difundió el ataque a los navíos iraníes que acusó que estaban cargados de minas explosivas.

El Pentágono de Estados Unidos difundió el ataque a los navíos iraníes que acusó que estaban cargados de minas explosivas.

También informó que un avión cisterna en la base aérea estadounidense de Al Jarj, en Arabia Saudita, también fue alcanzado por misiles de la Guardia Revolucionaria.

Zolfagari también emitió una dura advertencia contra el presidente estadounidense Donald Trump, que fue replicada por medios iraníes: "La región se convertirá en un cementerio para los soldados estadounidenses".

"Durante horas, las ambulancias han estado ocupadas transportando a comandantes y soldados estadounidenses muertos y heridos", añadió el teniente.

La dura advertencia del presidente iraní a los países del Golfo

En paralelo, el presidente iraní Masud Pezeshkian, advirtió a los países del Golfo que no apoyen a Israel ni a Estados Unidos "si quieren desarrollo y seguridad".

También remarcó que "Irán no lleva a cabo ataques preventivos, pero que tomaremos represalias contundentes si atacan nuestra infraestructura o nuestros centros económicos".

Presidente iraní 28-3-26
El presidente iraní informó a los países vecinos que no apoyen a EEUU ni a Israel en la guerra

El presidente iraní informó a los países vecinos que no apoyen a EEUU ni a Israel en la guerra "si quieren desarrollo y seguridad”.

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