Israel confirmó la muerte del comandante de la Armada iraní en el estrecho de Ormuz

Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue asesinado durante un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, ubicada en el paso clave para el mercado petrolero mundial.

Israel ha confirmado la muerte del comandante de la Armada iraní, comodoro Alireza Tangsiri , del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, durante un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, ubicada en el estrecho de Ormuz .

Tangsiri era responsable de coordinar el cierre del paso comercial en el Estrecho de Ormuz , una ruta estratégica por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de crudo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que la ofensiva fue “precisa y letal” y tuvo como objetivo directo al comandante naval iraní. "El hombre directamente responsable del atentado terrorista que supone el bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue abatido", afirmó en un comunicado.

Katz agregó que en el mismo ataque murieron otros "altos mandos" de la fuerza naval iraní, lo que refuerza el impacto de la operación sobre la estructura militar marítima de la República Islámica.

El ataque se produjo en Bandar Abás, el puerto más importante de Irán y sede del cuartel general de su flota. Desde allí se coordinan las operaciones en el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial y que se encuentra en el centro de la disputa regional.

El ministro israelí también vinculó la operación con la relación con Washington. "Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu", sostuvo.

Tangsiri era una figura clave en ese esquema. Había asumido el mando de la fuerza naval en 2018, designado por el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y contaba con una extensa trayectoria en operaciones en el Golfo, tras participar en la guerra entre Irán e Irak.

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