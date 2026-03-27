27 de marzo de 2026 Inicio
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Estados Unidos considera enviar 10 mil soldados más a Medio Oriente

En plena especulación con una posible operación terrestre en Irán, el presidente de Estados Unidos analiza mandar “más opciones militares” por el conflicto.

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Estados Unidos evalúa aportar soldados.

Estados Unidos evalúa aportar soldados.

En medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump planea enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente que incluirán tropas terrestres, según el diario The Wall Street Journal.

El conflicto en Medio Oriente representa una oportunidad para el sector de la energía.
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El desplazamiento contaría con infantería y vehículos blindados para ofrecer más opciones militares, quien quiere centrarse en negociar con Irán, según el diario el cual cita fuentes del Departamento de Guerra.

Se especula con la posibilidad de que Washington realice despliegues de solados en puntos como la isla de Jarg, donde se encuentra el centro petrolero de Irán. El presidente Trump amplió hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán a petición del Gobierno.

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"A petición del gobierno iraní, por favor, dejemos que esta declaración sirva para informar que suspendo el período de destrucción de la planta de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026", indicó el texto.

Cabe destacar que, en el primer mensaje el plazo era de 48 horas, pero antes de que se cumpliera, se entablaron conversaciones “productivas” con Irán.

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