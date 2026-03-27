27 de marzo de 2026 Inicio
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Estados Unidos afirmó que las operaciones en Irán terminarán "en cuestión de semanas"

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que su país está "adelantado" en su plan militar y lo finalizará "en el momento adecuado". Desde la Casa Blanca añadieron que "esta semana" habrá reuniones con el régimen persa.

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Donald Trump y el secretario de Estado norteamericano

Donald Trump y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que las operaciones militares en Irán terminarán "en cuestión de semanas", al mismo tiempo que la Casa Blanca anticipó que "habrá reuniones" con representantes del régimen persa en los próximos días.

Estados Unidos evalúa aportar soldados.
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Trump considera enviar 10 mil soldados más a Medio Oriente

"No podemos dejarlos que construyan una arma nuclear para amenazar al mundo. Como el Departamento de Guerra ya ha dicho, estamos adelantados en nuestro plan y lo terminaremos en el momento adecuado, cuestión de semanas, no más", sostuvo Rubio ante periodistas tras la reunión del G7 que se realizó en París.

Aunque no dio mayores detalles, señaló: "Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy pronto". En la misma línea se expresó hace una semana el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, este viernes trascendió que está analizando enviar unos 10.000 soldados más a Medio Oriente.

Rubio remarcó que su gobierno está dialogando con el régimen iraní para buscar una salida diplomática al conflicto, pero señaló Teherán aún no respondió al plan de 15 puntos propuesto por Washington como requisito para alcanzar un alto al fuego. "Hemos intercambiado mensajes y señales del sistema iraní, lo que queda de él, que indican su disposición a dialogar sobre ciertos temas", indicó.

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, ratificó que existen "negociaciones" con el gobierno persa (algo que Irán había negado), y anticipó que habrá reuniones entre ambas partes "esta semana".

Estados Unidos considera enviar 10 mil soldados más a Medio Oriente

En medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente norteamericano, Donald Trump, planea enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente que incluirán tropas terrestres, según el diario The Wall Street Journal.

El desplazamiento contaría con infantería y vehículos blindados para ofrecer más opciones militares. Washington quiere centrarse en negociar con Irán, según fuentes del Departamento de Guerra citadas por el medio.

Se especula con la posibilidad de que se desplieguen solados en puntos como la isla de Jarg, donde se encuentra el centro petrolero de Irán. El presidente Trump amplió hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán a petición del gobierno.

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