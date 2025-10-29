EN VIVO

C5N en Brasil, en vivo: qué está pasando en Río de Janeiro tras la masacre en el megaoperativo narco

La ciudad carioca amaneció conmocionada este miércoles tras el brutal operativo policial contra células del Comando Vermelho en los complejos Penha y Alemão, que causó más de 120 muertos y un velorio a cielo abierto en la favela de Penha.

- 29 de octubre 2025 - 11:40
Brasil amaneció conmocionado este miércoles luego de la brutal masacre en el marco de la guerra contra el narcotráfico, con un operativo del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía (BOPE) contra células del Comando Vermelho en los complejos Penha y Alemão, en el norte de Río de Janeiro, que causó más de 120 muertos, el doble que la cifra compartida inicialmente por las autoridades.

Durante la mañana, personal de Defensa Civil carioca retiraba más de 60 cuerpos de la favela Penha, que habían sido llevados a la plaza São Lucas por los propios residentes que descubrían entre los cadáveres a amigos, familiares y vecinos.

En este marco, C5N viajó a Brasil para narrar en primera persona a través del periodista Adrián Salonia lo que ocurre en las jornadas posteriores al megaoperativo policial que marcó un nuevo hito en la historia del país.

El día después de la masacre de Río de Janeiro: Lula se reúne para definir los pasos a seguir

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, decidió que este miércoles llevará adelante una reunión junto a distintos funcionarios de gobierno y también con autoridades de la Policía Federal para definir el plan de asistencia que enviará a Río de Janeiro. Los enfrentamientos dejaron un saldo de al menos 120 muertos en la ciudad.

Durante el transcurso de la mañana se espera un encuentro entre Rui Costa, Ricardo Lewandowski, miembros de la Casa Civil; Jorge Messias, ministro de Justicia y Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal.

Si bien todavía no hubo definiciones, en Globo aseguran que la idea sería poner en marcha una GLO, Garantía de la Ley y el Orden, dado que la ley hoy tiene restricciones establecidas por el propio presidente.

La ONU repudió la operación policial que terminó en masacre en Río de Janeiro: "Estamos horrorizados"

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos repudió el operativo de las fuerzas de seguridad en la masacre de Río de Janeiro, en Brasil, que hasta el momento alcanzó 120 muertes. "Estamos horrorizados", señalaron en un comunicado donde marcaron que lo ocurrido "refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas" producto del accionar policial en comunidades marginadas.

Por medio de un comunicado en su cuenta de X, reclamaron investigaciones "rápidas y efectivas", previo a recordarle a las autoridades la obligación de respetar en todo momento el Derecho Internacional, en línea con los llamamientos lanzados ante uso excesivo de la fuerza en las operaciones llevadas a cabo en las favelas de la ciudad carioca.

Por su parte, el director de HRW Brasil, César Muñoz, describió lo ocurrido en Brasil como "una operación policial desastrosa en barrios pobres de Río de Janeiro". A la vez, solicitó a las autoridades "investigar las circunstancias de cada muerte y las decisiones de las autoridades que llevaron a esta tragedia".

Gobernador Cláudio Castro: "Todo aquel que quiera contribuir a la lucha contra el crimen es bienvenido"

En una conferencia de prensa, el gobernador Cláudio Castro expresó este miércoles que "todo aquel que quiera contribuir a la lucha contra el crimen es bienvenido". Respecto a la ayuda del Gobierno Federal, señaló que Río de Janeiro necesita "integración y financiación". "Todo el trabajo forense y la supervisión de la operación están completamente a disposición de los organismos de control", subrayó.

Respecto a la planificación, el gobernador informó que "se trató de una operación para ejecutar una orden judicial. Más de un año de investigación y más de 60 días de conversaciones con el MPRJ".

El mandatario estadual hizo hincapié en la necesidad de establecer alianzas con el Gobierno Federal, ya que este es un "momento de unidad". "Ayer asestamos un duro golpe al crimen. Tenemos la capacidad de ganar batallas, pero esta guerra no la ganaremos solos", manifestó.

Al final de la conferencia de prensa, expresó su solidaridad con los "guerreros que perdieron la vida", refiriéndose a los policías que murieron en la operación, e informó que la Secretaría de Seguridad también ofrecerá una conferencia de prensa próximamente.

Qué es Comando Vermelho y cómo expandió su poder

El operativo policial que convirtió a Río de Janeiro en un escenario de guerra tenía como objetivo detener a 51 integrantes de Comando Vermelho, la facción narco más antigua de Brasil y una de las mayores organizaciones criminales a nivel nacional. Lejos de desarticularla, lo que hizo fue confirmar su nivel de expansión y su poder de fuego.

Los orígenes de Comando Vermelho se remontan a la masacre cometida en septiembre de 1979 por un grupo de delincuentes detenidos en la cárcel de Ilha Grande, en el estado de Río de Janeiro, cuando asesinaron a seis presos rivales. Desde ese momento, el grupo narco creció hasta dominar la mayor parte de las zonas suburbanas de Río, y hoy tiene filiales en otros 20 estados.

Comando Vermelho

Durante la última década, otros grupos criminales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC), estuvieron creciendo en todo Brasil. Esto provocó que Comando Vermelho decidiera, aproximadamente a partir de 2022, expandirse y recuperar el terreno perdido a través de alianzas con bandas regionales más pequeñas y narcos detenidos en cárceles federales de otros estados.

Actualmente, el grupo controla la Ruta Solimões, un corredor por el que la cocaína entra a Brasil desde Colombia y Perú, y también ganó protagonismo en los envíos hacia Europa y África. Al mismo tiempo, amplió su red de proveedores de drogas y de armas. Muchos de esos líderes regionales tienen sus bases en los complejos de Penha, Alemão y Rocinha y, desde allí, dirigen las operaciones en sus respectivos estados.

Esta expansión se tradujo también en el control de territorios del Gran Río de Janeiro que antes pertenecían a otros grupos criminales. Hoy en día, Comando Vermelho controla casi todo el corredor que rodea el Bosque de Tijuca, donde funciona como una suerte de Estado paralelo, y busca extenderse a otras favelas y complejos de la zona.

"Operación Contención": cómo se planeó el megaoperativo en Río de Janeiro y por qué salió mal

Lo que se planificó como una intervención para ejecutar órdenes de arresto se convirtió en un escenario de guerra que demostró hasta dónde llega el nivel de expansión y el poder de fuego de la facción narco más antigua de Brasil.

La intervención de este martes se enmarca en la Operación Contención, una iniciativa del gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, para frenar el avance del grupo criminal. Tras una investigación de la División de Represión de Narcóticos (DRE) que se extendió por más de un año, los tribunales de Río emitieron órdenes de arresto contra 51 de sus integrantes, incluido Edgar Alves de Andrade, alias Doca, su principal líder fuera de prisión.

Con ese objetivo, el gobierno estadual desplegó unos 2.500 policías en los complejos Penha y Alemão, en la zona norte de Río. A pesar del alto grado de riesgo, las autoridades esperaban que se tratara de un operativo de rutina más: se habían establecido puntos de control y una ruta determinada para entrar y salir de los barrios; la intervención terminaría, como máximo, en las primeras horas de la tarde.

Sin embargo, los agentes se encontraron con una reacción sin precedentes por parte del Comando Vermelho, que los enfrentó durante más de 12 horas e incluso utilizó drones para lanzar granadas. Al mismo tiempo, bloqueó de manera coordinada las calles de acceso a los complejos y las principales rutas de la región metropolitana, provocando un caos de transporte que afectó a miles de personas.

Quién es Marcola, el líder narco que cumple una condena de más de 300 años en Brasil

Marcos Willians Herbas Camacho, más conocido como Marcola, es una de las figuras criminales más notorias de Brasil, reconocido por el Estado de São Paulo como el líder máximo del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor y más poderosa organización criminal del país.

Nacido en Osasco en 1968, hijo de padre boliviano y madre brasileña, su carrera delictiva comenzó como carterista a los 9 años. Marcola está preso desde 1999. Fue condenado a 342 años de cárcel por robo de bancos, narcotráfico, homicidio, terrorismo y actividades relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, se le atribuye la dirección y la estrategia del PCC desde adentro de la prisión.

marcola

Rápidamente el PCC evolucionó hasta convertirse en la gigantesca empresa criminal que es hoy, con una estructura jerárquica muy bien definida y hasta un estatuto redactado por sus miembros fundadores. El grupo se expandió a más del 90% de las prisiones paulistas y opera en casi todo el territorio brasileño. También en países vecinos como Paraguay, Bolivia, Colombia, Uruguay e incluso Argentina.

La figura de Marcola está rodeada de un halo de inteligencia y astucia. Se lo describe como un líder que utiliza tanto la violencia como la estrategia y la planificación. Una reputación que se consolidó tras los ataques coordinados que sacudieron São Paulo en mayo de 2006, una ola de violencia sin precedentes contra agentes de seguridad y blancos civiles, como sucursales bancarias, autobuses y comercios, que se cree fueron ordenados por Marcola y la cúpula del PCC desde las prisiones.

Las imágenes más impactantes del megaoperativo contra el narcotráfico en Brasil

Bronca y repudio entre familiares y vecinos contra el gobernador Castro por la masacre en Río de Janeiro

Desde Río de Janeiro, el enviado especial de C5N, el periodista Adrián Salonia relató el dramático momento que se vive en las calles de una de las ciudades más importantes de Brasil. Durante su recorrida dialogó con familiares y vecinos, quienes acusaron al gobernador Cláudio Castro como culpable por la masacre.

Los vecinos sacaron una bandera a la calle que se podía leer "Cláudio Castro asesino, terrorista", las camionetas de Defensa Civil no dan abasto para poder trasladar los cuerpos, muchos voluntarios trabajan para poder sacar los cadáveres de las calles y utilizan vehículos particulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1983526056092119431&partner=&hide_thread=false

"Mucha tristeza, fue un genocidio, culpa de Claudio Castro porque no tenía necesidad de llegar a ese punto", expresó Valerio, un vecino en diálogo con C5N. Los cuerpos fueron trasladados desde la zona boscosa de Vacaria, en la Sierra de la Misericordia durante las primeras horas de la mañana, y el trabajo continúa.

"Hubo muchas muertes de personas inocentes", explicó una vecina a C5N, y expresó que "que el Gobernador entró sin autorización y fue un baño de sangre. Hay familias que están sufriendo y llorando".

Masacre en Brasil: el gobierno de Lula cruzó al gobernador de Río de Janeiro

El gobierno de Lula da Silva cruzó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, el día después de la masacre ocurrida en la ciudad por el megaoperativo narco contra el Comando Vermelho que dejó el saldo de más de 120 muertos. El funcionario había afirmado que el Ejecutivo brasileño le había negado apoyo para las operaciones llevadas a cabo en los complejos Alemão y Penha.

El Ministerio de Justicia aclaró en un comunicado que Castro nunca solicitó de manera formal un decreto de Garantía de Orden Público al gobierno nacional. Además, recordó que siempre se "ha respondido con pronta solicitud a todas las solicitudes. Desde 2023, se han presentado 11 solicitudes de renovación de la FNSP en Río de Janeiro y todas han sido aprobadas".

En lo que va del año, la Policía Federal de Brasil lleva realizados 178 operativos en la ciudad carioca, 24 vinculados al narcotráfico, donde se detuvieron a 210 personas. "Se han gastado poco más de R$157 millones hasta la fecha, lo que deja un saldo disponible de más de R$174 millones", detallaron desde el ministerio.

El día después de la masacre, recogen más de 60 cuerpos de una favela en Río de Janeiro

Tras la brutal masacre en el marco de la guerra contra el narcotráfico en Brasil, con un operativo policial contra células del Comando Vermelho, las autoridades retiran en la mañana del miércoles más de 60 cuerpos de la favela Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, que habían sido llevados a la plaza São Lucas por los propios residentes. Así, la cifra de muertos supera los 120.

Los cadáveres fueron extraídos del bosque de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, entre los complejos Alemão y Penha, donde se produjeron los enfrentamientos más violentos entre la policía y narcotraficantes durante el megaoperativo del martes. Según los medios brasileños, la cifra de muertos aún podría aumentar, ya que también hay cuerpos en el Hospital Estatal Getúlio Vargas.

Desde la capital fluminense, el cronista de C5N Adrián Salonia relató que "el olor es muy fuerte, hace varias horas que estos cuerpos están en la calle y no los vino a retirar, recién ahora vino Defensa Civil". "Hay cuerpos con impactos de bala", señaló.

Embed - C5N en RÍO de JANEIRO: DEFENSA CIVIL LEVANTA los CUERPOS de la CALLE
Playas desiertas, clases suspendidas y negocios cerrados: Río de Janeiro, tras el enfrentamiento entre la Policía y el Comando Vermelho

El enfrentamiento entre la Policía de Río de Janeiro y los integrantes de la banda criminal Comando Vermelho, además de generar al menos unos 64 muertos, decenas de heridos y 81 detenidos, paralizó totalmente a una de las ciudades más importantes de Brasil. Empresas y negocios liberaron a sus empleados antes de horario, la gente se encerró en sus hogares, se suspendieron las clases en las escuelas y se paralizó el transporte.

El despliegue de unos 2.500 agentes de la Policía Civil y la Policía Militar de Río de Janeiro, ordenada por el gobernador bolsonarista del Partido Liberal, Cláudio Castro, significó este martes un estado de guerra total por el intenso enfrentamiento con el Comando Vermelho sucedido en Penha y Alemão, dos favelas en las que esta banda del crimen organizado tiene centrado su poder.

Ante el asedio de las fuerzas de seguridad, los integrantes del Comando Vermelho respondieron con intensos tiroteos, granadas lanzadas desde drones y barricadas realizadas con micros prendidos fuego en varias calles y avenidas de la ciudad. Esta situación generó el pánico entre la población carioca.

Megaoperativo en Río de Janeiro contra el narcotráfico: según cifras oficiales, más de 60 muertos y 81 detenidos

Las fuerzas de seguridad de Brasil llevaron a cabo este martes una megaoperación contra el narcotráfico en la ciudad de Río de Janeiro dejando el saldo de al menos 64 muertos y 81 personas detenidas. El gobernador de la ciudad carioca, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho y confirmó que entre los fallecidos hay cuatro policías.

El operativo se desarrolló dos de las favelas más importantes de Río de Janeiro y participaron 2.500 agentes de seguridad con el objetivo de concretar 100 órdenes de arresto. "Se generó un enfrentamiento descomunal con los miembros del grupo narco que respondieron con barricada e incendios en las calles y ataques con drones contra la policía", agregó el especialista en temas internacionales.

La secretaria de Estado de Polícia Civil de Río de Janeiro, confirmó en su cuenta de X que en el operativo "el criminal Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, fue capturado en Chatuba da Penha, Complexo da Penha, Zona Norte de Río de Janeiro. Se le identifica como miembro de la comunidad de Quitungo, en la misma región".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1983241425513791518&partner=&hide_thread=false

