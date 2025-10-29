29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es Cláudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro que ordenó el megaoperativo contra los narcos

Asumió el cargo en octubre de 2020, tras la destitución de Wilson Witzel, y fue reelecto en 2022. Conservador, católico y bolsonarista, impulsa una política de "mano dura" contra el narcotráfico y el crimen organizado en la que se enmarca la "Operación Contención" de este martes.

Por
Castro aseguró que el operativo contra Comando Vermelho fue un éxito.

Castro aseguró que el operativo contra Comando Vermelho fue "un éxito".

X @claudiocastroRJ
Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba
Te puede interesar:

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

"Quien no entienda que la seguridad pública es el mayor problema de Brasil hoy en día, lo lamentará y pedirá perdón a la sociedad. Por eso Río de Janeiro está liderando el camino. No eludiremos nuestra responsabilidad de hacer nuestra parte", afirmó este miércoles en conferencia de prensa.

Castro, cuyo nombre completo es Cláudio Bomfim de Castro e Silva, nació el 29 de marzo de 1979 en Santos, São Paulo, pero se mudó a Río de Janeiro de niño. Después de estudiar Derecho en la Universidad Federal, empezó su carrera política en 2004 como jefe de gabinete del exconcejal Márcio Pacheco.

Siguió trabajando con él en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, donde también fue su jefe de gabinete, hasta 2016. En esa época fue asesor especial de la Secretaría Municipal de las Personas con Discapacidad, además de trabajar como asesor especial en la Cámara de Diputados.

En 2012 se postuló como concejal de Río de Janeiro, pero no fue electo; tuvo que esperar hasta las elecciones de 2016 para conseguir una banca. En 2018, el Partido Social Cristiano (PSC) anunció que Castro sería candidato a vicegobernador del estado dentro de la fórmula liderada por el juez federal Wilson Witzel.

Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro
Castro es uno de los principales defensores del expresidente Jair Bolsonaro.

Castro es uno de los principales defensores del expresidente Jair Bolsonaro.

El PSC ganó las elecciones y Witzel asumió a comienzos de 2019. Pero, tras enemistarse con el entonces presidente Jair Bolsonaro, la Justicia lo suspendió por presuntas irregularidades en torno a la pandemia de Covid-19. Castro lo reemplazó en agosto de 2020 y se convirtió en gobernador de Río de Janeiro.

Meses después, se sumó al Partido Liberal (PL) de Bolsonaro y se convirtió en uno de sus principales representantes. Ya bajo esa bandera, consiguió la reelección en 2022 con el 60% de los votos. Durante su gestión ha tenido varios roces con el gobierno del presidente Lula da Silva por temas relacionados con la seguridad.

"El Gobierno federal tiene una política de fronteras muy mala, que permite la entrada de armas y drogas en Brasil a voluntad, a través del tráfico internacional de armas", aseguró a El Mundo. "Tenemos que investigar los crímenes federales, porque el Gobierno central no lo hace", añadió.

En sus redes sociales, Castro se define como "padre, esposo, abogado y músico católico". Tiene dos álbumes como solista: Em nome do Pai (2011) y Dia de Celebração (2015). Suele incluir citas bíblicas en sus discursos e impulsa una agenda conservadora que se opone al aborto y a la diversidad sexual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Ministra de Seguridad lo aseguró a la prensa en Casa Rosada. 

El Gobierno activó la "alerta máxima" en las fronteras argentinas por la masacre en Río de Janeiro

Río de Janeiro representa la combinación perfecta entre sol, arena y una energía vibrante que contagia a quienes la visitan. 

Las recomendaciones a los argentinos que tienen viajes planificados a Río de Janeiro

Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

impactantes videos: asi se desarrollo el minuto a minuto de la masacre en rio de janeiro, que dejo al menos 130 muertos
play

Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 130 muertos

Su detención fue parte de la operación Arur Betach, nombrehebreo que significa “maldito el que confía”

Masacre en Río de Janeiro: quién es la influencer detenida vinculada al Comando Vermelho

play

C5N en Brasil: Río de Janeiro, en máxima tensión tras la masacre en el megaoperativo narco

Rating Cero

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

últimas noticias

El Gobierno soltó pesos a la economía para bajar las tasas.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 57% de los vencimientos y soltó pesos a la economía para bajar las tasas

Hace 8 minutos
Según las autoridades jamaiquinas, podría haber cocodrilos desorientados en medio de la población después de que fueran desplazados por el huracán Melissa.

Tras el huracán Melissa, Jamaica le advirtió a la población por la presencia de cocodrilos

Hace 10 minutos
El adolescente es alumno de la Escuela I.P.E.T. Nº267 de Bell Ville.

Repudio: el cordobés que se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche tuvo que pedir disculpas

Hace 27 minutos
Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Hace 41 minutos
Nicolás Duarte fue hallado en el cauce del arroyo Aguirre.

Caso de Nicolás Duarte: qué reveló la autopsia sobre su muerte

Hace 1 hora