29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

En apenas dos años, la organización criminal más poderosa de Brasil dejó al descubierto su red de operaciones en Argentina.

Por
Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

El desembarco del Comando Vermelho en la Argentina no fue una casualidad, sino una estrategia. A partir de 2021, tras una serie de golpes policiales en Río de Janeiro, una fracción del histórico grupo criminal brasileño encontró refugio en el país. Lo que siguió fue el armado de una red económica y logística que combinó lavado de dinero, contrabando y operaciones financieras encubiertas.

La Ministra de Seguridad lo aseguró a la prensa en Casa Rosada. 
Te puede interesar:

El Gobierno activó la "alerta máxima" en las fronteras argentinas por la masacre en Río de Janeiro

En septiembre de 2023, la Justicia federal argentina desbarató una estructura que actuaba bajo la fachada de un programa turístico. Los jefes de la banda organizaban viajes “educativos” desde Brasil hacia la Argentina. Esos viajes eran utilizados para transportar dinero en efectivo, proveniente del tráfico de drogas. Ese flujo de capital era canalizado a través de cuevas financieras en Buenos Aires, donde se convertía en inversiones y activos legales.

La organización operaba desde una mansión en Nordelta y oficinas en Palermo. Durante los allanamientos, los investigadores encontraron 65 millones de pesos, 160 mil dólares, 25 mil euros y 30 mil reales, junto con documentación que vinculaba a la red con 425 operaciones en criptoactivos, por un total estimado de 520 millones de dólares. Parte de ese dinero se lavaba mediante el contrabando de metales ferrosos entre Argentina y Estados Unidos, y otra parte a través de la compra de terrenos y la creación de empresas fantasma.

Los involucrados fueron condenados mediante juicios abreviados, con penas que van de 3 a 8 años de prisión y multas por 2.460 millones de pesos. Sin embargo, para los investigadores, el caso dejó al descubierto un punto más inquietante: que el Comando Vermelho había logrado asentarse en el país con una red de apoyo y financiamiento estable, incluso con propiedades rurales y pistas clandestinas en la zona de Santo Tomé, cerca de la frontera con Brasil.

El segundo capítulo se escribió en febrero de 2024, cuando un operativo conjunto de la Policía Federal e Interpol culminó con la detención en Córdoba de Diego Hernán Dirisio, un argentino señalado como el principal vendedor de armas del Comando Vermelho. La captura se produjo en el barrio Cerro de las Rosas, mientras el hombre jugaba al pádel junto a su pareja, la modelo paraguaya Julieta Vanessa Nardi.

Ambos tenían pedido de captura internacional emitido por Brasil y Paraguay. Desde entonces permanecen detenidos en Córdoba capital, a la espera del avance del proceso de extradición solicitado por la Justicia brasileña.

Los dos episodios, separados por un año, exponen un fenómeno común: la consolidación de redes del crimen organizado brasileño en territorio argentino, aprovechando su extensión fronteriza, las rutas comerciales y la falta de controles financieros. El Comando Vermelho, nacido en las cárceles de Río hace más de cuatro décadas, ya no sólo trafica drogas o armas: administra una economía paralela que busca anclaje en países vecinos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Río de Janeiro representa la combinación perfecta entre sol, arena y una energía vibrante que contagia a quienes la visitan. 

Las recomendaciones a los argentinos que tienen viajes planificados a Río de Janeiro

Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

impactantes videos: asi se desarrollo el minuto a minuto de la masacre en rio de janeiro, que dejo al menos 130 muertos
play

Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 130 muertos

Su detención fue parte de la operación Arur Betach, nombrehebreo que significa “maldito el que confía”

Masacre en Río de Janeiro: quién es la influencer detenida vinculada al Comando Vermelho

play

C5N en Brasil: cómo se encuentra Río de Janeiro el día después de la masacre en el "Operación Contención"

El operativo contra Comando Vermelho dejó 81 detenidos y 132 muertos.

Masacre en Río de Janeiro: qué es Comando Vermelho y cómo expandió su poder

Rating Cero

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

últimas noticias

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Hace 11 minutos
Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Hace 20 minutos
El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Hace 21 minutos
La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos. 

El Gobierno dispuso incrementos de hasta un 35% en las prestaciones de discapacidad

Hace 39 minutos
El dólar se aleja del techo de la banda.

El dólar cae $30 y se aleja de los $1.500

Hace 51 minutos