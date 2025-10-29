Un deportista argentino podría convertirse en "primer caballero" de Países Bajos Se trata de Nicolás Keenan, el jugador de hockey que integra Los Leones y está en pareja con Rob Jetten, líder del partido centrista D66, que se impuso en las elecciones legislativas y logró frenar el avance de la extrema derecha. Por







Rob Jetten junto a Nicolás Keenan.

El partido centrista Demócratas 66 (D66), liderado por Rob Jetten, de 38 años, se posicionó como la fuerza más votada en las elecciones legislativas anticipadas de este miércoles en los Países Bajos, según los sondeos de boca de urna. El resultado coloca al D66 por delante del dirigente de extrema derecha Geert Wilders, abriendo la posibilidad de que Jetten, abiertamente homosexual, se convierta en el próximo Primer Ministro neerlandés.

De confirmarse su designación, el país podría tener un "primer caballero" argentino, ya que Jetten es pareja de Nicolás Keenan, un reconocido jugador de hockey sobre césped, integrante de Los Leones y del club neerlandés Hoofdklasse Klein Zwitserlandy. Esta situación sería un hecho inédito para el país, que ya cuenta con la argentina Reina Máxima.

La relación entre Rob Jetten y Nicolás Keenan data de 2022. La pareja anunció a finales de noviembre de 2024 su intención de contraer matrimonio con una publicación en Instagram: "Pronto seremos Mr & Mr", sin especificar aún una fecha para la boda.

Keenan, además de ser figura del hockey, es conocido en Países Bajos, lo que añade un elemento de interés a la conformación del próximo liderazgo político. Jetten, por su parte, podría convertirse en el primer ministro más joven de la historia de Países Bajos.

"Millones de neerlandeses hoy dieron vuelta la página y dijeron adiós a la política del odio y el no se puede", sostuvo Jetten, quien hizo campaña apalancado en la promesa de resolver la crisis habitacional, invertir en educación y abordar la cuestión migratoria.