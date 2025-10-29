29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Scott Bessent: "El puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos lanzó duras críticas contra las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes calificó de "fracasadas" por no haber logrado "detener el éxito electoral" del presidente Javier Milei en los comicios legislativos del domingo.

Por
Scott Bessent junto a Javier Milei.

Scott Bessent junto a Javier Milei.

X @SecScottBessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó duras críticas contra las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes catalogó de "fracasadas" por no haber logrado "detener el éxito electoral" del presidente Javier Milei en los comicios legislativos del domingo, y definió al mandatario argentino como "uno de nuestros grandes aliados en América Latina".

Guillermo Francos / Axel Kicillof
Te puede interesar:

Francos explicó por qué el Gobierno no invitó a Kicillof a la reunión con los gobernadores: "No vale la pena"

A través de una publicación realizada en la red social X, el funcionario de Donald Trump celebró enfáticamente la gestión económica que está llevando a cabo el gobierno de La Libertad Avanza y aseguró que "el puente económico con Argentina ya genera beneficios para el pueblo estadounidense".

"Ganó por una abrumadora mayoría, con los miembros más pobres de la sociedad votando por la libertad económica, una idea particularmente anatema para la senadora Warren, la peronista estadounidense residente en el Senado", escribió Bessent.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1983684561574977873&partner=&hide_thread=false

En el mismo mensaje, Bessent recurrió a la ironía para referirse al pensamiento de las senadoras Warren y Klobuchar. Afirmó que "'beneficio' es una palabra del sector privado que quizá no les resulte familiar".

El enérgico mensaje de Bessent se difundió mientras el presidente estadounidense se encuentra en el marco de una gira asiática, donde mantuvo un encuentro con el líder chino Xi Jinping. Según el secretario del Tesoro, la performance del mandatario durante este viaje "demostró lo que es un liderazgo estadounidense exitoso".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vladimir Werning es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central anticipó que acumulará reservas en 2026, pero con algunas condiciones

Reforma laboral: los puntos centrales del proyecto que se debate en el Consejo de Mayo

Vacaciones, indemnizaciones y pagos: los puntos centrales de la reforma laboral que debate el Consejo de Mayo

El Gobierno soltó pesos a la economía para bajar las tasas.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 57% de los vencimientos y soltó pesos a la economía para bajar las tasas

Por primera vez, Argentina votó a favor del embargo de Estados Unidos contra Cuba

Por primera vez Argentina votó a favor del embargo de EEUU contra Cuba

play

Gases lacrimógenos, heridos y al menos un detenido en una nueva protesta de jubilados frente al Congreso

Milei junto a Julian Peh, CEO de Kip Protocol.

Revelan que Milei promocionó otra cripto dos meses antes de la estafa con $LIBRA

Rating Cero

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Este fue el decimoquinto ataque de Estados Unidos a una embarcación cercana a las costas latinoamericanas y sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban.

Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico: murieron sus cuatro tripulantes

Hace 7 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.317 del miércoles 29 de octubre de 2025

Hace 24 minutos
Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la masacre en Río de Janeiro, Lula pidió atacar "la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias"

Hace 25 minutos
Scott Bessent junto a Javier Milei.

Scott Bessent: "El puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense"

Hace 34 minutos
Locura en Avellaneda tras la salida del equipo.

Video: histórico recibimiento de la hinchada de Racing frente a Flamengo en Avellaneda

Hace 1 hora