Scott Bessent: "El puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense" El secretario del Tesoro de Estados Unidos lanzó duras críticas contra las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes calificó de "fracasadas" por no haber logrado "detener el éxito electoral" del presidente Javier Milei en los comicios legislativos del domingo.







Scott Bessent junto a Javier Milei. X @SecScottBessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó duras críticas contra las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes catalogó de "fracasadas" por no haber logrado "detener el éxito electoral" del presidente Javier Milei en los comicios legislativos del domingo, y definió al mandatario argentino como "uno de nuestros grandes aliados en América Latina".

A través de una publicación realizada en la red social X, el funcionario de Donald Trump celebró enfáticamente la gestión económica que está llevando a cabo el gobierno de La Libertad Avanza y aseguró que "el puente económico con Argentina ya genera beneficios para el pueblo estadounidense".

"Ganó por una abrumadora mayoría, con los miembros más pobres de la sociedad votando por la libertad económica, una idea particularmente anatema para la senadora Warren, la peronista estadounidense residente en el Senado", escribió Bessent.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1983684561574977873&partner=&hide_thread=false .@SenWarren and @SenAmyKlobuchar: you are failures.



You failed to derail the electoral success of one of our great allies in Latin America, President @JMilei. He won in a landslide with the poorest members of society voting for economic freedom—a notion anathema in particular… pic.twitter.com/Q6bOQFDKBI — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 29, 2025

En el mismo mensaje, Bessent recurrió a la ironía para referirse al pensamiento de las senadoras Warren y Klobuchar. Afirmó que "'beneficio' es una palabra del sector privado que quizá no les resulte familiar".

El enérgico mensaje de Bessent se difundió mientras el presidente estadounidense se encuentra en el marco de una gira asiática, donde mantuvo un encuentro con el líder chino Xi Jinping. Según el secretario del Tesoro, la performance del mandatario durante este viaje "demostró lo que es un liderazgo estadounidense exitoso".