Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico: murieron sus cuatro tripulantes

El secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, confirmó el hecho mediante una publicación en su cuenta de la red social X. Desde que la Casa Blanca inició esta campaña militar, en septiembre, 61 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Este fue el decimoquinto ataque de Estados Unidos a una embarcación cercana a las costas latinoamericanas y sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban.

Estados Unidos volvió a atacar a una embarcación, aparentemente vinculada al narcotráfico, en el que murieron sus cuatro tripulantes . Como en cada una de las más de diez ofensivas de este tipo que lleva adelante la Casa Blanca desde principios de septiembre, la ofensiva fue confirmada por el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth , mediante su cuenta oficial de la red social X.

“Por orden del presidente (Donald) Trump , el Departamento de Guerra ejecutó hoy un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental”, aseguró Hegseth sobre una nueva ejecución extrajudicial y sin aportar pruebas de la carga de transporte de las embarcaciones ni de la identidad de las víctimas fatales.

Desde que la Casa Blanca comenzó su campaña militar contra supuestas lanchas que trasladan estupefacientes prohibidos hacia los Estados Unidos, a comienzos de septiembre, se realizaron unos 15 ataques diferentes en el que murieron 61 personas. Tan solo sobrevivieron un colombiano y un peruano, quienes fueron extraditados a sus respectivos países.

Días atrás, Naciones Unidas (ONU) condenó a Estados Unidos por sus reiterados ataques realizados a las lanchas que navegaban cerca de las costas de Venezuela y Colombia, ya que se trataron de ejecuciones extrajudiciales, una acción considerada como una violación a los derechos humanos por la ONU.

"La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse”, sostuvieron los relatores especiales designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante el aumento de las tensiones en el Caribe.

A pesar de la condena de Naciones Unidas, la Casa Blanca continuó ordenando ataques a las supuestas narcolanchas y no para de aumentar la tensión en Latinoamérica ante una posible guerra abierta contra Venezuela y Colombia.

"El hemisferio occidental ya no es refugio seguro para los narco-terroristas que buscan envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra seguirá cazándolos y eliminándolos donde sea que operen", sentenció Hegseth en su publicación en X.