29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico: murieron sus cuatro tripulantes

El secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, confirmó el hecho mediante una publicación en su cuenta de la red social X. Desde que la Casa Blanca inició esta campaña militar, en septiembre, 61 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Por
Este fue el decimoquinto ataque de Estados Unidos a una embarcación cercana a las costas latinoamericanas y sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban.

Este fue el decimoquinto ataque de Estados Unidos a una embarcación cercana a las costas latinoamericanas y sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban.

Estados Unidos volvió a atacar a una embarcación, aparentemente vinculada al narcotráfico, en el que murieron sus cuatro tripulantes. Como en cada una de las más de diez ofensivas de este tipo que lleva adelante la Casa Blanca desde principios de septiembre, la ofensiva fue confirmada por el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, mediante su cuenta oficial de la red social X.

Por primera vez, Argentina votó a favor del embargo de Estados Unidos contra Cuba
Te puede interesar:

Por primera vez Argentina votó a favor del embargo de EEUU contra Cuba

“Por orden del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra ejecutó hoy un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una organización terrorista designada en el Pacífico oriental”, aseguró Hegseth sobre una nueva ejecución extrajudicial y sin aportar pruebas de la carga de transporte de las embarcaciones ni de la identidad de las víctimas fatales.

Desde que la Casa Blanca comenzó su campaña militar contra supuestas lanchas que trasladan estupefacientes prohibidos hacia los Estados Unidos, a comienzos de septiembre, se realizaron unos 15 ataques diferentes en el que murieron 61 personas. Tan solo sobrevivieron un colombiano y un peruano, quienes fueron extraditados a sus respectivos países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1983676996220588093&partner=&hide_thread=false

Días atrás, Naciones Unidas (ONU) condenó a Estados Unidos por sus reiterados ataques realizados a las lanchas que navegaban cerca de las costas de Venezuela y Colombia, ya que se trataron de ejecuciones extrajudiciales, una acción considerada como una violación a los derechos humanos por la ONU.

"La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse”, sostuvieron los relatores especiales designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante el aumento de las tensiones en el Caribe.

A pesar de la condena de Naciones Unidas, la Casa Blanca continuó ordenando ataques a las supuestas narcolanchas y no para de aumentar la tensión en Latinoamérica ante una posible guerra abierta contra Venezuela y Colombia.

"El hemisferio occidental ya no es refugio seguro para los narco-terroristas que buscan envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra seguirá cazándolos y eliminándolos donde sea que operen", sentenció Hegseth en su publicación en X.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jerome Powell, titular de la FED.

En medio de la disputa con Trump, la FED bajó las tasas por segunda vez en el año

Los monos que eran transportados por una carretera de Mississippi escaparon del cautiverio.

Pánico en Mississippi: tres monos de laboratorio escaparon tras el vuelco de un camión

La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

Scott Bessent, una figura creciente en la política argentina.
play

La irónica respuesta de Scott Bessent a una senadora demócrata: "Son los peronistas norteamericanos"

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Estados Unidos anunció un acuerdo con China para evitar nuevos aranceles

Rating Cero

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Este fue el decimoquinto ataque de Estados Unidos a una embarcación cercana a las costas latinoamericanas y sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban.

Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico: murieron sus cuatro tripulantes

Hace 11 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.317 del miércoles 29 de octubre de 2025

Hace 28 minutos
Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la masacre en Río de Janeiro, Lula pidió atacar "la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias"

Hace 29 minutos
Scott Bessent junto a Javier Milei.

Scott Bessent: "El puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense"

Hace 38 minutos
Locura en Avellaneda tras la salida del equipo.

Video: histórico recibimiento de la hinchada de Racing frente a Flamengo en Avellaneda

Hace 1 hora