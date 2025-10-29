El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes El funcionario redujo la cifra oficial de fallecidos a 58, a pesar de que la Defensoría Pública afirma que son más de 130, y descartó que hubiera civiles inocentes entre ellas. "Las únicas víctimas fueron los policías", sostuvo. Por







Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo. X @claudiocastroRJ

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aseguró que el operativo policial contra el grupo narco Comando Vermelho fue un "éxito" y, a pesar de que este miércoles se recuperaron más cuerpos, redujo la cifra oficial de muertos de 64 a 58 personas.

"Río de Janeiro no teme al escrutinio público, ni a responder ni a hablar sobre lo sucedido. Ayer se llevó a cabo un operativo para ejecutar una orden judicial, resultado de más de un año de investigación y más de 60 días de planificación, en el que participó la Fiscalía", señaló en conferencia de prensa.

Castro indicó que cuatro de los fallecidos son policías y los restantes son delincuentes. Sin embargo, no explicó por qué se redujo el número oficial de víctimas ni los motivos por los que no se incluyen los más de 60 cuerpos recuperados en la zona de Penha que, según la Defensoría Pública, elevan el total a más de 130.

"Quería expresar mi solidaridad con las familias de nuestros cuatro héroes que dieron su vida ayer para liberar a la población. Ellas fueron las cuatro verdaderas víctimas de ayer. Las únicas víctimas fueron los policías", insistió. También descartó las denuncias de los vecinos que afirman que hay civiles inocentes entre los muertos.

"El conflicto tuvo lugar íntegramente en el bosque. No creo que nadie estuviera paseando por allí ese día. Por lo tanto, podemos clasificarlo fácilmente, y cualquier error de clasificación es mínimo e insignificante", señaló. Sin embargo, reconoció que el número de muertos "seguramente cambiará" porque "el trabajo forense aún no ha terminado".

Noticia en desarrollo.-