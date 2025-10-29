Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

La segunda temporada de esta serie llegó a la gran N roja el 22 de octubre, llevando a Kevin a un enfrentamiento crucial por la vida de su madre. Nuevos peligros y alianzas inesperadas desafían su mundo delictivo, prometiendo un regreso explosivo.

“Baby Bandito” es esa serie chilena que, en su primera temporada , se convirtió en un verdadero fenómeno global , llegando al Top 1 del ranking de series de habla no inglesa en la plataforma. Y no es para menos porque su historia basada en el millonario asalto del siglo en Chile , combinada con una estética urbana muy actual , logró capturar la atención de miles de usuarios en todo el mundo.

La serie regresó con su segunda temporada , que se estrenó en Netflix el 22 de octubre , y prometió llevar las cosas aún más lejos. Kevin, “Baby Bandito” , vuelve con un nuevo y peligroso plan que lo enfrentará no solo con viejos enemigos, sino también con sus propios fantasmas . Esta nueva entrega también nos trae nuevos personajes y rostros conocidos de la escena actoral chilena .

En esta nota te contamos todos los detalles, de manera clara y sin vueltas, quién es quién en la nueva temporada de “Baby Bandito” , para que llegues al estreno con toda la información fresca y lista para maratonear .

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito , pero para salvar la vida de su madre , es capaz de lo imposible. Junto con la enigmática Mística emprende la misión más intrépida de su carrera delictiva : recuperar el botín perdido en el Hipódromo Nacional de Santiago , mientras enfrenta a Los Carniceros, el Ruso y Panda en una feroz disputa . En esta batalla, Kevin llevará a los Banditos al límite para salvar a quienes ama .

Tráiler de Baby Bandito

Embed - Baby Bandito: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Baby Bandito

Nicolás Contreras como Kevin Tapia (“Baby Bandito”)

Es el protagonista y el cerebro detrás de los planes delictivos que han puesto en jaque a las autoridades y a bandas rivales. Carismático, impulsivo, pero con un fuerte código personal. En esta temporada lo veremos más maduro, enfrentado a decisiones límite por el bien de su familia.

Carmen Zabala como Mística

Una ladrona misteriosa y vital dentro del equipo. Su relación con Kevin será clave para lo que viene. Tiene esa mezcla de sensibilidad y dureza que la convierte en uno de los personajes más interesantes de la serie.

Pablo Macaya como Héctor “El Pantera”

Socio de Kevin y amigo de su padre. Tiene calle, experiencia y muchas cicatrices del pasado. Representa una figura paterna, pero también un ancla que puede arrastrar.

Francisca Armstrong como Génesis Roca

La novia de Kevin. Su historia de amor con el protagonista se mezcla con los riesgos del mundo delictivo. Génesis ha sido el motor emocional de Kevin desde el comienzo, y su presencia sigue siendo crucial.

Lukas Vergara como Felipe “Panda” Muñoz

El mejor amigo de Kevin. Leal hasta el final, pero con una personalidad impulsiva que a veces mete al grupo en aprietos. “Panda” es el típico compañero de vida y de crimen.