29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Masacre en Brasil: el gobierno de Lula cruzó al gobernador de Río de Janeiro

El Partido de los Trabajadores y el Ministerio de Justicia nacional cuestionaron a Cláudio Castro, quien había afirmado que el Ejecutivo brasileño le había negado apoyo para las operaciones llevadas a cabo contra el Comando Vermelho en los complejos Alemão y Penha.

Por
“Es una grotesca falsedad afirmar que el Estado está solo

“Es una grotesca falsedad afirmar que el Estado está solo", afirmó el senador del PT  Linderbergh Farías.

Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.
Te puede interesar:

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

El Ministerio de Justicia aclaró en un comunicado que Castro nunca solicitó de manera formal un decreto de Garantía de Orden Público al gobierno nacional. Además, recordó que siempre se "ha respondido con pronta solicitud a todas las solicitudes. Desde 2023, se han presentado 11 solicitudes de renovación de la FNSP en Río de Janeiro y todas han sido aprobadas".

En lo que va del año, la Policía Federal de Brasil lleva realizados 178 operativos en la ciudad carioca, 24 vinculados al narcotráfico, donde se detuvieron a 210 personas. "Se han gastado poco más de R$157 millones hasta la fecha, lo que deja un saldo disponible de más de R$174 millones", detallaron desde el ministerio.

Río de Janeiro
Los operativos se llevaron a cabo e las favelas de Río de Janeiro.

Los operativos se llevaron a cabo e las favelas de Río de Janeiro.

Para el Partido de los Trabajadores (PT), "la estrategia de guerra" implementada por Castro en Río de Janeiro es "completamente infructuosa" y la caracterizó como "la máxima expresión de un modelo fallido e irresponsable que ha causado dolor en decenas de familias".

"Es indignante que el gobernador celebre una acción que costó la vida de cuatro policías precisamente el día en que se honra a los servidores públicos", agrega el escrito firmado por el titular del PT en la Cámara de Diputados, Linderbergh Farías.

En el mismo sentido, Farías afirmó que "es una grotesca falsedad afirmar que el Estado está solo. El gobierno federal, respondiendo solicitudes locales, mantiene la presencia permanente de la Fuerza Nacional, la Policía Federal y la Policía Federal de Carreteras, con resultado significativos en la incautación de armas y drogas, además de crear estructuras como CIFRA para combatir la financiación del crimen".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

impactantes videos: asi se desarrollo el minuto a minuto de la masacre en rio de janeiro, que dejo al menos 120 muertos
play

Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos

Su detención fue parte de la operación Arur Betach, nombrehebreo que significa “maldito el que confía”

Masacre en Río de Janeiro: quién es la influencer detenida vinculada al Comando Vermelho

play

C5N en Brasil: cómo se encuentra Río de Janeiro el día después de la masacre en el "Operación Contención"

El operativo contra Comando Vermelho dejó 81 detenidos y más de 120 muertos.

Masacre en Río de Janeiro: qué es Comando Vermelho y cómo expandió su poder

En sus playas, el viento sopla con fuerza casi todo el año.

Este destino del norte de Brasil tiene playas y una naturaleza ideal para hacer deportes extremos: cómo llegar

El operativo logró detener a 81 personas, pero no localizó al líder de Comando Vermelho.

"Operación Contención": cómo se planeó el megaoperativo en Río de Janeiro y por qué salió mal

Rating Cero

 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 
play

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

Confirmado por Marvel: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos primeros pasos en streaming

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton es una secuela imperdible para desconectar de la rutina a pura risa.
play

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton que te hará desconectar de la rutina a pura risa

Lourdes Fernández y Fabiana Cantilo hablaron sin filtros en un vivo de Instagram

El sincericidio de Fabiana Cantilo en vivo con Lourdes de Bandana: "No te creo nada"

La serie de Netflix combina suspenso y drama social, consolidándose como un éxito.
play

Es súper inquietante, tiene solo 4 capítulos y es uno de los éxitos de Netflix

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

últimas noticias

play

Estudiantes santafesinos visitaron C5N y conocieron cómo se construye la noticia cada día

Hace 4 minutos
Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

Hace 5 minutos
play
Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos

Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos

Hace 5 minutos
Qué se puede hacer en esta localidad bonaerense.

El destino poco conocido cerca de Buenos Aires para degustar delicias artesanales

Hace 9 minutos
play
 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

Hace 10 minutos