Tras la masacre en Río de Janeiro, Lula pidió atacar "la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias"

El presidente de Brasil instruyó al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal a viajar a la capital fluminense para reunirse con el gobernador, el bolsonarista Cláudio Castro.

Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, anunció este miércoles una acción inmediata del Gobierno Federal tras la masacre en Río de Janeiro y pidió atacar "la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias".

De sindicalista a presidente, Lula marcó las últimas dos décadas de la política brasileña.
Lula da Silva cumple 80 años: el presidente más resiliente de América Latina quiere seguir marcando la historia de Brasil

El mandatario brasileño instruyó al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal a viajar a la capital fluminense para reunirse con el gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, con el propósito de coordinar y articular acciones conjuntas entre las fuerzas federales y estatales.

"No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias", publicó Lula en la red social X.

Lula recordó, además, una acción federal reciente, refiriéndose a la "mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país", realizada en agosto. Dicha operación permitió desarticular el "núcleo financiero de una gran banda involucrada en el narcotráfico, la adulteración de combustible y el blanqueo de dinero".

Finalmente, el presidente de Brasil subrayó que la capacidad de respuesta conjunta se verá fortalecida por el avance legislativo. Destacó que, con la aprobación de la Enmienda de Seguridad, actualmente en trámite en el Congreso, se garantizará la base legal para que las distintas fuerzas policiales puedan actuar de manera coordinada y enfrentar de forma más efectiva a las facciones criminales.

