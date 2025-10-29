Jorge Perrén, diplomático en la ciudad carioca, llevó tranquilidad, no solo para los residentes, sino también para aquellos turistas que se encuentran de viaje, aunque aclaró: "Las escenas son dantescas, es un escenario de guerra lo que se ve".

El cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Perrén , aclaró este miércoles que no hay argentinos afectados en la masacre ocurrida en la ciudad carioca, tras el fuerte operativo policial contra el grupo narco Comando Vermelho, que ya dejó el saldo de 120 personas fallecidas.

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

El diplomático en la ciudad carioca, intentó llevar tranquilidad a la ciudadanía. los residentes y aquellos turistas que se encuentran de viaje Río de Janeiro, aunque describió: "Las escenas son dantescas, es un escenario de guerra lo que se ve".

"No tenemos noticia de que haya habido ningún argentino afectado y probablemente se va a mantener así" , explicó Ferren en una entrevista por Radio Nacional, donde además pidió que "los argentinos que están en Río se queden tranquilos".

Jorge Perrén aseguró que no hay argentinos fallecidos en la masacre de Río de Janeiro.

"Esto tuvo lugar, felizmente ya hay cierta tranquilidad, en un sector bien diferenciado de Río de Janeiro que no es ni el sector turístico ni donde viven la mayor cantidad de argentinos que tiene residencia acá", agregó el cónsul, previo a destacar que en la jornada de este miércoles, " no hubo un rebrote de la violencia ".

El día después de la masacre de Río de Janeiro: Lula se reúne para definir los pasos a seguir

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, decidió que este miércoles llevará adelante una reunión junto a distintos funcionarios de gobierno y también con autoridades de la Policía Federal para definir el plan de asistencia que enviará a Río de Janeiro. Los enfrentamientos dejaron un saldo de al menos 120 muertos en la ciudad.

Durante el transcurso de la mañana se espera un encuentro entre Rui Costa, Ricardo Lewandowski, miembros de la Casa Civil; Jorge Messias, ministro de Justicia y Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal.

Si bien todavía no hubo definiciones, en Globo aseguran que la idea sería poner en marcha una GLO, Garantía de la Ley y el Orden, dado que la ley hoy tiene restricciones establecidas por el propio presidente.