29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Masacre en Río de Janeiro: quién es Doca, el jefe narco de Comando Vermelho y principal objetivo del megaoperativo

Edgar Alves de Andrade tiene 55 años y está prófugo. Es investigado por más de cien homicidios, que incluyen la muerte de menores y la desaparición de vecinos de la favela.

Por
Edgar Alves de Andrade tiene 55 años.

Edgar Alves de Andrade tiene 55 años.

Edgar Alves de Andrade, alias "Doca" o "Urso", tiene 55 años y está prófugo de la justicia brasileña. Las autoridades lo tienen identificado como uno de los líderes de la organización criminal Comando Vermelho (CV) y fue el blanco principal del megaoperativo policial conjunto ejecutado el martes por la Policía Civil y Militar en los complejos de Penha y Alemão, en la zona Norte de Río de Janeiro.

Más de 70 cadáveres fueron llevados a la plaza São Lucas por los propios vecinos de la favela.
Te puede interesar:

Disparos en la nuca y puñaladas en la espalda: denuncian ejecuciones sumarias durante el megaoperativo en Río de Janeiro

El Grupo de Acción Especial contra la Delincuencia Organizada (Gaeco/MPRJ) lo señala como el principal cabecilla del CV en el Complexo da Penha. Su influencia criminal se extiende a comunidades de las zonas Suroeste (Gardênia Azul, César Maia) y Norte (Juramento), áreas que fueron recientemente objeto de disputa y tomas por parte de grupos de milicias.

Doca nació en el estado de Paraíba y creció en Vila Cruzeiro, una favela del complejo de Penha. Su historial criminal es extenso y grave. Actualmente es investigado por más de cien homicidios, que incluyen la muerte de menores y la desaparición de vecinos de la favela.

Muertos en el operativo de Río de Janeiro

Una de las acusaciones más resonantes que pesan sobre Doca es la de haber ordenado en octubre de 2023 la ejecución de tres médicos en Barra da Tijuca, un exclusivo barrio de Río de Janeiro, quienes fueron acribillados durante un congreso tras ser confundidos con milicianos de la zona de Rio das Pedras. Luego, el jefe narco mandó a matar a los sicarios que habían cometido el error, para borrar toda huella del crimen.

Doca ya había sido un objetivo relevante en septiembre de 2024, durante la Operación Bomba Zumbadora de la Policía Federal, la cual buscaba combatir el uso de drones lanzagranadas por parte de miembros del CV. Según el Consejo Nacional de Justicia, tiene más de 20 órdenes de captura vigentes emitidas por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), incluyendo una prisión preventiva reciente por organización criminal y posesión de material explosivo, delitos que podrían acarrearle hasta 14 años de cárcel.

brasil detenidos narco

El gobierno estadual de Río de Janeiro ofrece una recompensa de R$100.000 (aproximadamente u$s17.000) por información que conduzca a su paradero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Castro aseguró que el operativo contra Comando Vermelho fue un éxito.

Quién es Cláudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro que ordenó el megaoperativo contra los narcos

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

Los vínculos del Comando Vermelho en Argentina: del lavado millonario en Nordelta al traficante de armas detenido en Córdoba

La Ministra de Seguridad lo aseguró a la prensa en Casa Rosada. 

El Gobierno activó la "alerta máxima" en las fronteras argentinas por la masacre en Río de Janeiro

Río de Janeiro representa la combinación perfecta entre sol, arena y una energía vibrante que contagia a quienes la visitan. 

Las recomendaciones a los argentinos que tienen viajes planificados a Río de Janeiro

Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

impactantes videos: asi se desarrollo el minuto a minuto de la masacre en rio de janeiro, que dejo al menos 130 muertos
play

Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 130 muertos

Rating Cero

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

últimas noticias

El Gobierno define sus estretegias en la Cámara baja tras las elecciones.

El oficialismo busca reacomodarse y ultima detalles para un interbloque con el PRO

Hace 4 minutos
Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Hace 38 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 30 de octubre

Hace 1 hora
Boca y River se enfrentarán en la Bombonera.

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

Hace 1 hora
El Maracaná hoy tiene capacidad para 78.838 espectadores.

Polémica en Río de Janeiro: ponen en venta al mítico Maracaná por u$s370 millones

Hace 1 hora